「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

阪神の２年ぶりのリーグ制覇を記念して、大山悠輔内野手（３０）と球団スペシャルアンバサダーでデイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏（４４）のスペシャル対談が実現した。２０１６年のドラフト１位で入団した大山と、同年オフにオリックスから阪神への移籍が決まった糸井氏は同期入団という共通点もある。チームへの残留を選んだ今季の思いや、５番として臨んだ胸中など、糸井氏の前だからこそ見せた大山の本音が明かされた。

◇ ◇

糸井「優勝おめでとう！」

大山「ありがとうございます！」

−ＦＡで残留を決めて迎えた１年。いろんな思いもあったと思うが。

大山「いろんな思いはないです。優勝っていうところを目指していました」

糸井「逆にね、シンプルにそこを目指して、リーダーとしてね」

大山「残留した理由としても、もう一度、今の仲間と優勝したいっていうのもあったので」

糸井「俺がやめた翌年な。俺、何もないねん！いや、でもね、『もう感じたことのない歓声でした』って悠輔が言ってたのがすごい印象的やったから。優勝するっていうのはすごいことなんやろうなって思いました。それをまた味わいたいっていうことで、また優勝できたっていうね」

−糸井氏が今年、評論の中で言われてたのが「５番・大山」の存在。

糸井「もうチームとしてですね、『大山悠輔』っていう存在は支えになる存在なので。それを今年は５番という形で迎えましたけど、すごいかみ合ったというか。３番と４番がすごい注目される中で、５番・大山っていう存在がありきの話やなっていうのは、僕はもうずっと言ってるんですけど。どうでしょう？５番という打順は」

大山「藤川監督と、ＦＡ残留を決めた後に食事をする機会があって。今年は５番でいきたいっていうふうに言われて」

糸井「もうその時点で！」

大山「はい。その時にもちろん、その前を森下、輝明が打つっていうのも聞きましたし。その２人がやりやすいように、５番にどっしり座りたいっていうのがあったんですけど、いざ始まってみたら僕の方がその２人に引っ張られたというか」

糸井「いやでもね、５番ってプレッシャーがかかるポジション。３番、４番がチャンスで打てなくて、残り１人やから。これまで４番をずっと打ってた選手が今度は５番にどしっといるのは、最初は慣れないからね」

−今シーズンの最初に「いろんなことを背負おうと思っている」という話もあった。背負えた実感はあるか。

糸井「そんな重いこと言ったん！」

大山「前の２人を支えるっていうのもあったんですけど。その２人に引っ張られたと思うので、『何してんねん俺』みたいな気持ちがあって。そういうのもあって、なんとかしないといけないってことで、今ちょっと盛り返せたのかなと思います」

糸井「自分でそういう気持ちになれたからってことね。満足せずに」

大山「そうですね。その２人に引っ張られてどうすんねん、みたいな。自分がこうやるって決めたのに、全然ダメじゃんみたいなのがあったので。同じチームメートですけど、いいライバル関係ではあるのかなと。お互い切磋琢磨（せっさたくま）しながら、みんなでやれているのがレベルアップにつながって、それが勝利につながっているのかなと思うので、いいかなと思います」

糸井「間違いない。これが１２球団ナンバーワンのクリーンアップですよ。土台が大きいんですよね」

−２回目の優勝経験もなかなかないこと。

糸井「最高よ。みんなそこ目指してやってるからね。特に阪神で僕はやりたかったんで」

大山「確かに前回優勝したことによっていろんな視野が広がったというか。野球もそうですし、優勝した時の周りのすごさであったり、優勝したらこんなに喜んでもらえるんだっていうのも分かりましたし。それをまだ知らない選手たちもいるので。今回そういう選手たちにも味わってもらいたい。これからの野球人生がまた変わってくると思うので」

糸井「選手としてもね」

大山「はい。そういう意味では、毎年毎年そういうのを経験してもらいたいなと思うので。優勝は今回２回目になりますけど、もっとしていきたいなとは思いますね」

−優勝した後、大山にどんな姿をこれから見せてほしい。

糸井「いやいや、もう僕らからは変わりない、今まで通りの悠輔っていうのを見せてくださいじゃないけど、そのままやればいいと思いますし。ここまでしっかりと芯の通ったことを言ってるんで、『あれせえ、これせえ』じゃなくて、シンプルに。勝ちに向かって、自分の今できることを出し切ってほしいなと。彼は理解してるんで、一番。頑張ってください！」