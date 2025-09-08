ME:I・RINON、藤井風との“岡山フレンズ”デュエットに“喜びの舞” 衝撃動画に反響続々＆本人も反応「前代未聞すぎる」「激アツ」
ガールズグループ・ME:Iが、8日までに自身のTikTokを更新。RINON（村上璃杏）とTSUZUMI（海老原鼓）による動画にシンガー・ソングライターの藤井風がコメントを寄せ、話題となっている。
【動画あり】ME:I・RINON、藤井風との“岡山フレンズ”デュエットに“喜びの舞”
ME:Iと藤井は、5日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』で共演。番組中、藤井と同じ岡山出身のRINONが、岡山を中心に展開するチェーン店「ザグザグ」のテーマソングを歌えるか“岡山あるある”を尋ねる場面があった。藤井は、同楽曲をアカペラで歌唱。RINONも加わり、大いに盛り上がった。
その後、RINONは「藤井風様とザグザグの歌でデュエットしてそれにプラスして岡山フレンズになって今コレ」とつづり、TikTokに動画を投稿。「ザグザグ」のテーマソングで“ナルトダンス”をするという展開に。藤井からも「WWWWWWWWWWWWWWWWWW」とリアクションが送られている。
この投稿には「岡山県民大歓喜」「前代未聞すぎるやろ笑」「めちゃくちゃ激アツでした！」「藤井風さんに届いてておもろい笑」「村上璃杏最高WWW」といった声が寄せられている。
