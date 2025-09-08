今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月8日（月）〜9月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月8日（月）〜9月14日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【獅子座（しし座）】
今週は、周りから将来のことや夢を聞かれたり、アドバイスをされたりするような機会が増えそう。自分が考えていたものと違う話をされるとムッとしてしまうかもしれませんが、きちんと最後まで相手の話を聞いてみると良いかも。恋愛は、気になる人がいるならばさり気ないアピールを。疲れているときに差し入れなどしてあげると良いかも。
★ワンポイントアドバイス★
普段気にならないことで、感情を揺さぶられる場合があるかもしれませんが、やるべきことを済ませてから、時間をかけて内省すると良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
