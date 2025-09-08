日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2942（-20.5　-0.69%）
ホンダ　1688（-5　-0.30%）
三菱ＵＦＪ　2251（-17.5　-0.77%）
みずほＦＧ　4798（-61　-1.26%）
三井住友ＦＧ　4039（-45　-1.10%）
東京海上　6427（-45　-0.70%）
ＮＴＴ　159（-0.2　-0.13%）
ＫＤＤＩ　2513（-10　-0.40%）
ソフトバンク　228（-0.3　-0.13%）
伊藤忠　8589（-28　-0.32%）
三菱商　3435（-10　-0.29%）
三井物　3695（-20　-0.54%）
武田　4540（-34　-0.74%）
第一三共　3578（-43　-1.19%）
信越化　4372（-31　-0.70%）
日立　3880（-16　-0.41%）
ソニーＧ　4064（-28　-0.68%）
三菱電　3649（-8　-0.22%）
ダイキン　18308（-112　-0.61%）
三菱重　3611（+4　+0.11%）
村田製　2482（-17.5　-0.70%）
東エレク　20162（-78　-0.39%）
ＨＯＹＡ　20416（-99　-0.48%）
ＪＴ　4726（-16　-0.34%）
セブン＆アイ　1922（-17.5　-0.90%）
ファストリ　48135（-355　-0.73%）
リクルート　8336（-125　-1.48%）
任天堂　13243（-27　-0.20%）
ソフトバンクＧ　15466（-74　-0.48%）
キーエンス（普通株）　57488（+798　+1.41%）