日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2942（-20.5 -0.69%）
ホンダ 1688（-5 -0.30%）
三菱ＵＦＪ 2251（-17.5 -0.77%）
みずほＦＧ 4798（-61 -1.26%）
三井住友ＦＧ 4039（-45 -1.10%）
東京海上 6427（-45 -0.70%）
ＮＴＴ 159（-0.2 -0.13%）
ＫＤＤＩ 2513（-10 -0.40%）
ソフトバンク 228（-0.3 -0.13%）
伊藤忠 8589（-28 -0.32%）
三菱商 3435（-10 -0.29%）
三井物 3695（-20 -0.54%）
武田 4540（-34 -0.74%）
第一三共 3578（-43 -1.19%）
信越化 4372（-31 -0.70%）
日立 3880（-16 -0.41%）
ソニーＧ 4064（-28 -0.68%）
三菱電 3649（-8 -0.22%）
ダイキン 18308（-112 -0.61%）
三菱重 3611（+4 +0.11%）
村田製 2482（-17.5 -0.70%）
東エレク 20162（-78 -0.39%）
ＨＯＹＡ 20416（-99 -0.48%）
ＪＴ 4726（-16 -0.34%）
セブン＆アイ 1922（-17.5 -0.90%）
ファストリ 48135（-355 -0.73%）
リクルート 8336（-125 -1.48%）
任天堂 13243（-27 -0.20%）
ソフトバンクＧ 15466（-74 -0.48%）
キーエンス（普通株） 57488（+798 +1.41%）
