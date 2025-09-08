東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.43 高値148.54 安値146.82
150.09 ハイブレイク
149.32 抵抗2
148.37 抵抗1
147.60 ピボット
146.65 支持1
145.88 支持2
144.93 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1717 高値1.1760 安値1.1648
1.1881 ハイブレイク
1.1820 抵抗2
1.1769 抵抗1
1.1708 ピボット
1.1657 支持1
1.1596 支持2
1.1545 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3509 高値1.3555 安値1.3430
1.3691 ハイブレイク
1.3623 抵抗2
1.3566 抵抗1
1.3498 ピボット
1.3441 支持1
1.3373 支持2
1.3316 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7980 高値0.8058 安値0.7956
0.8142 ハイブレイク
0.8100 抵抗2
0.8040 抵抗1
0.7998 ピボット
0.7938 支持1
0.7896 支持2
0.7836 ローブレイク
ドル円
終値147.43 高値148.54 安値146.82
150.09 ハイブレイク
149.32 抵抗2
148.37 抵抗1
147.60 ピボット
146.65 支持1
145.88 支持2
144.93 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1717 高値1.1760 安値1.1648
1.1881 ハイブレイク
1.1820 抵抗2
1.1769 抵抗1
1.1708 ピボット
1.1657 支持1
1.1596 支持2
1.1545 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3509 高値1.3555 安値1.3430
1.3691 ハイブレイク
1.3623 抵抗2
1.3566 抵抗1
1.3498 ピボット
1.3441 支持1
1.3373 支持2
1.3316 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7980 高値0.8058 安値0.7956
0.8142 ハイブレイク
0.8100 抵抗2
0.8040 抵抗1
0.7998 ピボット
0.7938 支持1
0.7896 支持2
0.7836 ローブレイク