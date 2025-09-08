東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.43　高値148.54　安値146.82

150.09　ハイブレイク
149.32　抵抗2
148.37　抵抗1
147.60　ピボット
146.65　支持1
145.88　支持2
144.93　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1717　高値1.1760　安値1.1648

1.1881　ハイブレイク
1.1820　抵抗2
1.1769　抵抗1
1.1708　ピボット
1.1657　支持1
1.1596　支持2
1.1545　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3509　高値1.3555　安値1.3430

1.3691　ハイブレイク
1.3623　抵抗2
1.3566　抵抗1
1.3498　ピボット
1.3441　支持1
1.3373　支持2
1.3316　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7980　高値0.8058　安値0.7956

0.8142　ハイブレイク
0.8100　抵抗2
0.8040　抵抗1
0.7998　ピボット
0.7938　支持1
0.7896　支持2
0.7836　ローブレイク