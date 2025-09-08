◆報知新聞社後援◇第２５回北海道プロアマオープンボウリングトーナメント

「第２５回北海道プロアマオープンボウリングトーナメント」が８月３０、３１日に札幌市西区琴似の綜合レジャーサンコーボウルで開催された。１９９８年から続く歴史ある大会に、全国からプロアマ計１６５人が集まり熱戦が繰り広げられた。

今大会は初の試みとして、初日（予選）と２日目（準々決勝以降）でレーンコンディションを変更。対応に苦慮する選手が多い中、アマチュアの堤遼馬選手が寺下智香プロとの優勝決定戦を１３ピン差で制した。

優勝インタビューでは「最高でーす！」とあいさつし、観衆から大きな拍手が送られた。レーンコンディションの変更については「準々決勝以降はうまくハマり優勝できた」と喜んだ。アマ選手の優勝は第２２回大会以来３年ぶり。

会場で集まった１０万円のチャリティー募金は主催者を通じ、報知社会福祉事業団に寄託され、被災復興支援などに使われる。

【順位】〈１〉堤遼馬選手（ベストアマ男子）〈２〉寺下智香プロ〈３〉浅川啓大選手〈４〉江川司選手〈５〉中村真斗選手〈６〉須見颯太選手〈７〉新井田真行選手〈８〉井口遼太プロ〈９〉橋本旺典選手〈１０〉田代小夏プロ〈３４〉木村祐子選手（ベストアマ女子）