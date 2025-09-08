¡Ú¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò¡Û¹ÓÌÚ³¨Î¤¹á¤µ¤óÁí³ç¡¡ºÙÉô¡¢ÀºÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤êÁÈ¿¥ÎÏ¤Î¸ü¤ß¤ò
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¡ÆüËÜ 2¡¼3 ¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë
¡¡3°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë2¡½3¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢2010Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤«¤é¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¡Ê39¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¡È¿·À¸¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡É¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£Âç²ñ¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Îº´Æ£½ÊÇµ¡Ê23¡áNECÀîºê¡Ë¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î34ÆÀÅÀ¤ÈÊ³Æ®¤â¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¶¯¹ë¤Ë°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤ò¸µÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤Î¹ÓÌÚ³¨Î¤¹á¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬Áí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ß¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡ß
¡¡3°Ì·èÄêÀï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂè3¥»¥Ã¥È¤Ë¥»¥Ã¥¿¡¼¤ò´ØÁª¼ê¤«¤éÃæÀîÁª¼ê¤ËÂØ¤¨¤¿¤³¤È¡£ÎÉ¤¤Î®¤ì¤¬¤Ç¤¡¢ÀÐÀîÁª¼ê¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÅö¤¿¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº´Æ£Áª¼ê¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ°ì¤ÄÍê¤â¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©¤Ç¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥ß¥¹¤ò¶²¤ì¤º¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¡×¤È¾ï¡¹¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¥¿¥¤¥à¤Ç¤â¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ä¶õµ¤´¶¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥¢¥Ã¥×¥¾¡¼¥ó¤Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡º´Æ£Áª¼ê¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó1Ç¯ÌÜ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï½©ËÜÁª¼ê¡¢ËÌÁëÁª¼ê¤¬¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£³¤³°Ä©Àï¤¹¤ë½©ËÜÁª¼ê¤Ï¹â¤µ¤È¥¹¥¥ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£º£¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÏÀÐÀîÁª¼ê¡¢ÏÂÅÄÁª¼ê¡¢º´Æ£Áª¼ê¤È3Ëç¤¬¼´¡£¤½¤³¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£
¡¡¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î2¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¨¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¿Ê²½¤À¤È»×¤¦¡£3°Ì·èÄêÀï¤Ç¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾¡¤Á¤¤ì¤ë¤«¤Ï¶á¤¤¤è¤¦¤ÇÂç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥ë¥³¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÏÂÅÄÁª¼ê¤¬¹â¤¤ÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¤â1¥á¡¼¥È¥ë90¤òÄ¶¤¨¤ëÂçË¤¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´ÂÎÅª¤Êµ»½Ñ¡¢¼Á¤ò¹â¤á¡¢ºÙÉô¤äÀºÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥ÎÏ¤Î¸ü¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ä¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ß¥É¥ë¿Ø¤ÎÆÀÅÀÎÏ¡¢Â¸ºß´¶¤Î¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤¬¤¢¤ë¡£º£¸å¤ÏÊÌ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÈÀï¤¦»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤«Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¡¢¸ÞÎØÀÚÉä¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÂåÉ½³èÆ°¤Ï½ª¤ï¤ë¤¬¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¡¢¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ë