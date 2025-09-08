「ロゼット洗顔パスタ」が温浴施設とコラボ。新商品2種を気軽にお試しできる洗顔体験フェア開催だよ〜！

ロゼットが展開する洗顔ブランド「ロゼット洗顔パスタ」は、2025年9月8日から10月5日まで、千葉県流山市にある温浴施設「南柏天然温泉 すみれ」で、期間限定コラボレーションを実施します。

2日間限定でロゼット商品が当たる抽選会も開催！

期間中は、施設内に「ロゼット洗顔パスタ」のオリジナルデザインの暖簾が登場。大浴場では、2つの新商品の洗顔料を実際に試せる特別体験もできます。

さらに9月13日と14日の2日間限定で、新商品や「ロゼット洗顔パスタ」ブランドを紹介する特設ブースが登場。ロゼット商品の詰め合わせなどが当たる抽選会を実施予定です。

開催期間は下記の通り。

・コラボレーション＆テスター設置：9月8日から10月5日まで

・抽選会＆ブース出展：9月13日、14日

・場所：南柏天然温泉 すみれ（〒270-0143 千葉県流山市向小金1丁目272-8）

・営業時間：7時から24時まで（最終受付23時）

・休館日：9月18日

場所の詳細は公式サイトから確認できます。

大浴場で試せる新商品は、以下の2つ。

・ロゼット洗顔パスタ ディープブラック（120g）

"とにかくさっぱり汚れをしっかり落としたい！"という方にぴったりの、黒いパッケージが目印の洗顔料。ブラッククレイ・炭・酵素を配合した"黒密泡"が、しつこい角栓や毛穴悩みにアプローチし、つるつるとさっぱりな肌に洗い上げます。

価格は726円。

・ロゼット洗顔パスタ シャワークレンズ（120g）

昨今注目が高まる"ニオイ汚れ"のケアに着目した、スカイブルーのパッケージが目印の皮脂毛穴対策洗顔料。銀イオン、4種のクレイ、炭を配合し、顔まわりの皮脂や毛穴汚れをしっかりオフ。ベタつきのないサラサラな肌へと洗い上げます。

価格は726円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部