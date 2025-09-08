８日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
１５：００ 独・鉱工業生産
１５：００ 独・貿易収支
※中・貿易収支
○決算発表・新規上場など
決算発表：アルトナー<2163>，柿安本店<2294>，学情<2301>，ストリーム<3071>，コーセーＲＥ<3246>，ミライアル<4238>，エイケン工業<7265>，萩原工業<7856>
出所：MINKABU PRESS
