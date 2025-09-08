○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
０８：５０　日・国際収支　経常収支
０８：５０　日・国際収支　貿易収支
１４：００　日・景気ウオッチャー調査
１５：００　独・鉱工業生産
１５：００　独・貿易収支
※中・貿易収支

○決算発表・新規上場など

決算発表：アルトナー<2163>，柿安本店<2294>，学情<2301>，ストリーム<3071>，コーセーＲＥ<3246>，ミライアル<4238>，エイケン工業<7265>，萩原工業<7856>

出所：MINKABU PRESS