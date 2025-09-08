５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４３銭前後と前日と比べて１円０５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円７４銭前後と同２５銭程度のユーロ安・円高だった。



この日に米労働省が発表した８月の雇用統計は、非農業部門の就業者数は前月比で２万２０００人の増加にとどまり、改定された７月分（７万９０００人の増加）から伸びが大幅に鈍化。また、失業率は４．３％と７月（４．２％）から上昇し、約４年ぶりの高水準となった。雇用の減速が鮮明となったことで、市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１６～１７日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で大幅な利下げに動くとの見方が台頭。米長期金利が低下するとともに、日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが流入し、ドル円相場は一時１４６円８２銭まで軟化した。その後は週末を控えたポジション調整のドル買い・円売りで下げ渋る動きとなったが、米利下げ観測が強まっていることから戻りは限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７１７ドル前後と前日に比べて０．００７０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS