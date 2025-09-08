金田喜稔がメキシコ戦を斬る！「優位だったけど勝たないと圧倒したとは言えない。三笘にはもっと仕掛けてほしかった」
［国際親善試合］日本 ０−０ メキシコ／９月７日／オークランド・コロシアム
日本代表は国際親善試合でメキシコ代表と対戦し、０−０で引き分けた。
個人的には、非常に感慨深いものがあった。1990年代からずっと、メキシコを日本が目ざすべきサッカーのモデルだと考えてきたからだ。
選手のサイズ感、選手同士の距離感やパスワーク。そして、ワールドカップに毎回のように出場し、常に決勝トーナメントに勝ち進む安定した実力。ブラジルやアルゼンチン、ドイツ、フランスのように優勝を争うレベルまではいかなくても、確実にグループリーグを勝ち抜いてくる。日本がお手本とすべき国だと考えていた。
2021年に行なわれた東京オリンピックの３位決定戦で、日本はメキシコに１−３で敗れた。この試合では、相手の前線からのプレスでボールを繋げなくなり、セカンドボールをことごとく拾われ、数的優位を作られた。当時のメンバーだった田中碧が試合後、大きな力の差を見せつけられたと悔しがっていたのが、印象的だった。
今回はどうだったか。前半の20分までに前線から強いプレッシャーをかけ、その流れで久保や堂安がチャンスを作った。後半には、南野が決定機を迎えた。これらは、強化してきた全員の高い守備意識から生まれている。強度の高いプレッシャーをかけ続け、メキシコに本来の、ボールを繋ぐサッカーをさせなかったよね。
１対１の局面で負けず、ルーズボールに対する反応の速さ、回収率の高さも際立っていた。ポゼッションでも互角以上。相手の長所を完全に潰し、試合を進められた。過去、メキシコ相手にここまで優位性を持って戦えた試合は記憶にない。これは紛れもなく、日本代表の大きな成長の証だろう。
ただ結果は引き分けだ。内容が良くても、勝たなければ圧倒したとは言えない。チャンスはあったのだから、１点でも取れていれば、勝ち切れるゲームだったはずだ。ワールドカップでベスト８以上を目ざすのであれば、こういう試合をモノにする決定力が不可欠になる。
今の日本の強みは、世界が羨むほどの両ワイドの選手層にあると思う。三笘、中村、伊東、堂安。これだけのタレントが揃っている。ただ３−４−２−１のシステムでは、ウイングバックの彼らが守備に戻る距離が長くなり、攻撃の鋭さが削がれてしまう場面もあった。
特に三笘に言いたいのは、もっと個で仕掛けてほしいということだ。パスを選択する場面でも、縦にえぐってクロスまで持ち込む。ボールを持ったら常にチャレンジする。所属クラブのブライトンで見せているようなプレーを、代表でもっと出してほしい。
「１対１で負けない」のではなく、「１対１で勝つ」。彼が相手の守備を切り裂くことで、相手は常に２人がかりでケアせざるを得なくなる。そうなれば、周りの選手がフリーになり、チーム全体が有利になる。個の脅威が、チームの戦術的な優位性を生む。
そして、センターフォワードの上田。彼の成長も著しい。身体が強くなり、屈強なメキシコのディフェンダーを背負ってもボールを収められるようになった。ポストプレーの精度は格段に上がっている。
そのうえで、もう一つ上のレベルに行くためには、ポストプレーに加えて、相手ディフェンスラインの背後を斜めに狙う動きがもっと必要だ。中央でどっしり構えるだけでなく、駆け引きの中で斜めに走り込むことで、相手のセンターバックはついていくべきか迷う。
そこにスペースが生まれ、南野や久保ら２列目の選手が飛び込んでいける。上田自身がおとりになる動きと、フィニッシュに絡む動き、その両方をコンビネーションのなかで見せてほしい。そうなれば、攻撃がさらに厚みを増すはずだ。
