SUPER EIGHTの村上信五さん（43）とマツコ･デラックスさんが、8日放送の『月曜から夜ふかし』（よる10時放送）で、2人が前回の収録を欠席した理由を明らかにします。

前回の番組冒頭（8月25日放送）では、誰もいないスタジオが映し出されると、ナレーションで村上さんとマツコさんが体調不良のため収録を欠席したことを説明。その後、番組の前説を担当しているお笑いコンビ・ダンシングヒーローがスタジオに登場し、VTR振りを行う異例の展開となっていました。

8日放送の番組内では、芸能生活史上初めて仕事を休んだという村上さんや、羽田空港へ向かっていたマツコさんを突如襲ったという出来事など、2人が収録を欠席することになった経緯を明らかにするということです。

また、流行のファッションに身を包んでいる人やファッションが個性的過ぎて目を引く人など、こだわりがありそうな人にインタビューした『街行く人のファッション調査2025夏』や、ある物を持たせると泣きやむ赤ちゃん、万博でもらった謎のUSBメモリなど、気になる話題をまとめた『全国のご当地問題を調査した件』をお送りします。