テック業界のAI競争では1歩出遅れているApple（アップル）。

AIによってSiriが強化されると大きくアピールはしたものの、ユーザーの期待する機能は先送りされています。Apple的にはスピードではなく質を重視しているそうですが、業界的には出す出す詐欺をネタにされている状況です。

なので、どこまで期待するかはさておき、来年、AppleはAI強化型ウェブ検索機能をSiriに搭載する計画だといいます。

Siri向けのウェブ検索機能がAIで強化？

Appleの2026年Siri計画について報じたのはBloomberg。

Bloombergによれば、現在社内で「World Knowledge Answers」と呼ばれているSiri向けAI強化型ウェブ検索機能が開発されているそう。簡単にいうとGoogle（グーグル）のGeminiをApple的にカスタマイズしたもののようです。

機能としては、文字、画像、動画を統合的に検索し、検索結果全体のまとめもしてくれるそう。またSiriだけでなく、WebブラウザのSafariや検索機能Spotlightにも組み込むアイデアがあるといいます。

また、もし仕組みの基本がGeminiだったとしても、Appleが重要視するプライバシー的観点から、AppleのPrivate Cloud Computeで処理されるだろうとのこと。

AIとプライバシー

AI導入によって、企業が1番気にするのがユーザーのプライバシー保護とセキュリティです。オープンソースの暗号化メッセージアプリSignalのメレディス・ウィテカー（Meredith Whittaker）氏も、AIエージェントの機能を、暗号化された方法で行うのは非常に難しいと指摘しています。

AIの遅れを指摘されても、Appleが慎重な姿勢を崩さないのはこのため。一方で、ティム・クックCEOもAIの重要性とその存在の大きさは理解しており、ゆっくりながらもAI機能リリースにはコミットしています。

てことで、来年、Siriがさらに便利になることを「計画中」。今月のiPhone 17発表会では、他社とは違いAIに関するトークは控えめになりそう…？