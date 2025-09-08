「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

２３年にリーグ優勝＆日本一に導いた阪神前監督、岡田彰布オーナー付顧問（６７）が２年ぶりのリーグ優勝を祝福した。投手陣の活躍をポイントに挙げ、好投を引き出した坂本誠志郎捕手（３１）の貢献度を評価。２４年に連覇を逃した経験を生かした正捕手をたたえた。

今年の勝ちっぷりは予想通りというか、普通にやったら勝てると思っとったけどな。優勝の立役者は投手陣やろ。防御率がええもん。一番、試合を計算できるやんか。１試合で３点取られへんねんもん、結局な。

やっぱりキャッチャーの坂本がこれだけの数字を引き出したと思うで。去年までと比べて、変化があるわけじゃないけど、今年は去年の失敗を活かして、しっかり内角を攻める印象があるよな。

去年は外角を反対方向に打たれて負けたんやんか。シーズンは梅野が巨人戦（※）で追い込んでから内角にいったらええのに、坂本に外をポンとライト前に打たれて０−１で負けたやろ。

クライマックスシリーズ（ファーストステージ）も、ＤｅＮＡの牧や宮崎に外角へ逃げて打たれたやん。それではやっぱり勝てんかったから教訓になっとるというか、今年はそんなことはしてないっていうことやろう。

今までは野村（克也）さんの配球の妙というかな、バッテリーは「困ったら原点」の外角低めに投げるというのはあったけどな。今の野球を見てると、そんなには通用しないよな。「困ったらインコース真っすぐ」やろ。阪神にはそこに要求して、投げ切れる投手陣がいてるから、坂本もそうやってリードしていけたということやろうな。

２３年に自信をつけて「よし、これでいける」と思ったのが、２４年は負けた失敗があるからやろう。やっぱりそういう経験は大きいわな。

俺が監督だった時、いろんなことを伝えたけど、選手も勝ち方も負け方も勉強したと思うからな、２年間で。ということは、勝ちたかったら、勝てる方を選ぶわな。

優勝は２年ぶりか。ほんま、おめでとう。

※…２０２４年９月２３日の巨人戦。０−０の七回無死一、三塁で高橋が代打・坂本を追い込んだ後、外角への１４９キロ直球を軽打されて決勝の右前適時打を浴びる