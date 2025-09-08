女優の瀬戸朝香（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。帰国していた2人の子どもたちの夏休みが終わったことを報告し、留学先へ戻ったことを明かした。

「子供達が夏休みで帰国したらいーーーっぱい楽しい事をしよ！と、帰国前から色んな計画を立てた まるッと2ヶ月間の夏休み」と子どもたちとのスリーショットをアップ。

「たっぷり一緒に過ごせると思っていたけど あっという間に過ぎちゃった」と子どもたちの夏休みが終了を報告した。

「息子も娘も知らぬ間に心も身体も成長してました 私の大好きな夏 サイコーの夏でした」とつづった。

「ありがとう 我が子達 子供たちのいない静かな部屋 心がぽっかり…」とすでに留学先に戻ったようで「がんばろっと」と記した。

この投稿に、ファンからは「家族って素敵」「素敵な後ろ姿ですね」「息子さんの後ろ姿は、旦那様の10代の頃にそっくりです」「また会える日までのお楽しみですね」「ほっこりしました」「凄く仲が良い家族ですね」「素敵過ぎます」「パパが撮ってくれたのかな」などのコメントが寄せられている。

瀬戸は2007年に井ノ原と結婚。10年3月に長男、13年11月に長女を出産している。昨年5月末で92年に芸能界入りして以来、30年間所属した事務所を退社し、独立した。昨年、2人の子どもがイギリスに留学していることを明かしていた。