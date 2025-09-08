TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前7時59分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を新発田市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を胎内市に発表しました。さらに洪水警報を新発田市、胎内市、聖籠町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・新発田市に発表 8日07:59時点

下越では、8日昼前まで土砂災害に警戒してください。下越、中越では、8日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　8日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■三条市
□大雨警報
・浸水
　8日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■新発田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　8日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　8日昼前にかけて警戒

■加茂市
□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■村上市
□大雨警報
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　8日朝に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■胎内市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報【発表】
　8日昼前にかけて警戒

■聖籠町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　8日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　8日昼前にかけて警戒

■田上町
□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒