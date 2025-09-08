【大雨警報】新潟県・新発田市に発表 8日07:59時点
気象台は、午前7時59分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を新発田市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を胎内市に発表しました。さらに洪水警報を新発田市、胎内市、聖籠町に発表しました。
下越では、8日昼前まで土砂災害に警戒してください。下越、中越では、8日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
8日昼前にかけて警戒
■三条市
□大雨警報
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■新発田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
8日昼前にかけて警戒
■加茂市
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■村上市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日朝に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■胎内市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報【発表】
8日昼前にかけて警戒
■聖籠町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
8日昼前にかけて警戒
■田上町
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒