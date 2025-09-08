気象台は、午前7時59分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を新発田市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を胎内市に発表しました。さらに洪水警報を新発田市、胎内市、聖籠町に発表しました。

下越では、8日昼前まで土砂災害に警戒してください。下越、中越では、8日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

□洪水警報8日昼前にかけて警戒■三条市□大雨警報・浸水8日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■新発田市□大雨警報【発表】・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水8日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】8日昼前にかけて警戒■加茂市□洪水警報8日昼前にかけて警戒■村上市□大雨警報・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水8日朝に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報8日昼前にかけて警戒■胎内市□大雨警報【発表】・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 35mm□洪水警報【発表】8日昼前にかけて警戒■聖籠町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水8日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】8日昼前にかけて警戒■田上町□洪水警報8日昼前にかけて警戒