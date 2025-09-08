「北海道バレル」が受注を開始した洋酒熟成用のたる＝7月、札幌市

木工が盛んな北海道旭川市で、市内の家具メーカーと札幌市の木材販売会社が手を組み、洋酒熟成用のたるの製造会社を立ち上げた。家具の技法を活用した美しい見た目と、12種以上の広葉樹から選べるのが売りで、7月に受注を開始。国産ウイスキーが世界的に評価されるようになったことなどから、蒸留所やワイナリーへの新規参入が相次いでいるといい、2社の強みを生かして需要を取り込みたい考えだ。（共同通信＝渡部紗生）

家具メーカーのカンディハウスと、木材販売会社ノーザンフォレストが設立した「北海道バレル」（旭川市）。7月26日、札幌市内で開いたレセプション会場には「アカシア」「タモ」などと書かれたたるが並んだ。酒や家具産業などから集まった50人超の関係者は、それぞれのたるで熟成された琥珀（こはく）色の酒を飲み比べ「味や香りが全然違う」と感動した様子だった。

北海道バレルによると、国内で洋酒だるを作る会社は少なく、新興の酒メーカーは海外から中古を仕入れるなどしているという。

「ジャパニーズウイスキーは主にミズナラが使われる。その他の木材を使ったらどんな味になるのか興味があった」と藤田哲也会長（64）。ニレやカバなど北海道産の広葉樹に着目した。

従来は手作業で板を曲げ、金属の輪で固定してたる型にするが、曲げずに凹凸をはめ込む「さね加工」という家具製造技術を用いた。精密に作ることができ水漏れ防止も期待できるという。製造担当の高橋忠利さん（56）は「家具作りで培ったデザイン力や機械の強みを生かし、効率よく美しいたるを作りたい」と語る。

受注生産の受け付け開始後、蒸留所やワイナリーから問い合わせが多数あるといい、竹次修社長（57）は「道産材の個性のある風味を味わってもらいたい」と期待する。

「北海道バレル」が製造したたるで熟成された酒。参加者はそれぞれの木材が生み出す風味を比べた＝7月、札幌市