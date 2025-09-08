TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前7時56分に、大雨警報（土砂災害）を珠洲市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・珠洲市に発表 8日07:56時点

石川県では、8日夕方まで土砂災害に、8日昼前まで河川の増水に警戒してください。能登では、8日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　8日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■小松市
□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■珠洲市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm

■羽咋市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■かほく市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　8日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■宝達志水町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■中能登町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■能登町
□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒