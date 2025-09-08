『ゴジュウジャー』まるぴ、ビキニ＆ランジェリー姿で美ボディ大胆披露
タレントで俳優のまるぴ（25）が、8日発売の『週刊ヤングマガジン』41号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【別カット】グラビア王道シチュエーションで美ボディを披露したまるぴ
大学生の時からサロンモデルとして活躍し、「カワイイ子がいる！」とSNSで話題になり、現役OLとタレントという2足のわらじで芸能活動をスタートしたまるぴ。2022年に『ヤングマガジン』でグラビアデビューを果たすと、たちまち各雑誌の表紙に抜てきされ多くの注目を集めた。今年2月にスタートしたスーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）で敵幹部「ブーケ」を演じている。
今回は、色とりどりのビキニやランジェリーなど姿を公開。美ボディを大胆に披露している。
なお、同号では巻中グラビアに「ミスマガジン2025」読者特別賞の冨永実里、巻末グラビアに「ミスマガジン2025」審査員特別賞の太田しずく、まるやそらが登場する。
【別カット】グラビア王道シチュエーションで美ボディを披露したまるぴ
大学生の時からサロンモデルとして活躍し、「カワイイ子がいる！」とSNSで話題になり、現役OLとタレントという2足のわらじで芸能活動をスタートしたまるぴ。2022年に『ヤングマガジン』でグラビアデビューを果たすと、たちまち各雑誌の表紙に抜てきされ多くの注目を集めた。今年2月にスタートしたスーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）で敵幹部「ブーケ」を演じている。
今回は、色とりどりのビキニやランジェリーなど姿を公開。美ボディを大胆に披露している。
なお、同号では巻中グラビアに「ミスマガジン2025」読者特別賞の冨永実里、巻末グラビアに「ミスマガジン2025」審査員特別賞の太田しずく、まるやそらが登場する。