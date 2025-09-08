マツコ＆村上信五、『夜ふかし』急きょ欠席の理由激白「もう限界が来てますよ…」
タレントのマツコ・デラックスとSUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）が、きょう8日に放送される。
【写真】番組公式サイトに掲載されたお詫び全文
マツコと村上が、体調不良により前回の番組収録を欠席するに至った経緯を「もう限界が来てますよ」「いや、ビックリやで」と、語る。芸能生活史上初めて仕事を休んだという村上の身にいったい何が起きていたのか。そして、羽田空港へと向かっていたマツコをおそった大ピンチとは。
「街行く人のファッション調査2025夏」では、流行のファッションに身を包んでいる人やファッションが個性的過ぎて目を引く人など、ファッションにこだわりがありそうな人たちにインタビュー。ふわふわガーリーファッションのふくよかな女性がショップで受けた仕打ちとは。「あまり人目に付きたくない」という男性が身を包んだまさかの服装とは。さらに、ペアルックの仲良し夫婦はポロリと本音を漏らした旦那を凍りつかせた妻の衝撃的なひと言が飛び出す。
「全国のご当地問題を調査した件」では、あるモノを持たせると泣き止む赤ちゃんや万博でもらった謎のUSBメモリなど、気になる話題が続々登場。以前、顔を白黒に塗り分けて登場した「オセロマン」は現在どうしているのか。また独特過ぎる工作を披露していた小学生、華ちゃんが作った新作工作とは。さらに華ちゃんの兄も天才3Dクリエイターだった。すごすぎるきょうだいに村上とマツコも驚く。
