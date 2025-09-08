INI、ドキュメンタリー映画主題歌はメンバー作詞「君がいたから」に決定 本予告映像公開
11人組グローバルボーイズグループ・INIのドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（10月31日公開）の本予告映像が8日、公開された。
【動画】夢を叶えた瞬間の涙も収めた本予告映像
「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。今回公開された本予告は、華やかなステージに立ちパフォーマンスする姿や夢をかなえた瞬間の涙ぐむ姿、普段見せることのない心の内を語る姿などが映し出され、デビューからこれまでのINIの軌跡を感じられる映像になっている。
また、主題歌は映画のために書き下ろされた「君がいたから」に決定した。デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したINI初の映画作品である本作。映画タイトルの「I Need I」と呼応するアンサーソングであり、メンバーの池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、後藤威尊、佐野雄大、高塚大夢（※高＝はしごだか）、藤牧京介の6人が作詞を手がけ、これまでのINIグループヒストリーやMINI（ファンネーム）への想いが丁寧につづられた歌詞が特徴の温かなバラードソングに仕上がっている。
なお、先日発表された11月19日発売のINIのNEW SINGLEに同楽曲が収録されることも発表された。
さらに、きょう8日よりムビチケ前売券（オンライン）の先行販売が開始され、前売券（オンライン）購入者限定キャンペーンとして、抽選で400人をINIが登壇する完成披露プレミア試写会に招待することも発表された。その他、ムビチケカードも後日販売予定となる。
