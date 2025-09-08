Tシャツより“こっち”かも！【GU新作】大人可愛い♡「フリルブラウス」

季節の変わり目となり、各ブランドから続々と新作アイテムが登場しています。まだ暑さは続くけれど、季節感を意識するならTシャツから軽やかなブラウスへシフトしませんか？今回、編集部が注目したのは、【GU（ジーユー）】から登場しているフリルブラウス。一点投入でパッと華やぐ存在感で、大人可愛い着こなしにふさわしいアイテムです。肌寒くなる頃にはジャケットやカーディガンのインナーとしても重宝しそう。ぜひワードローブに迎えて。

きちんと感と甘さを両立したフリルブラウス

【GU】「フリルネックブラウス」\2,290（税込）

袖口のシャーリングと首まわりのさり気ないフリルが、フェミニンなムードを演出。きちんと感も兼ね備えたレギュラー丈のブラウスは、プライベートからオフィスまでシーンレスに活躍しそうです。ラウンドヘムでインでもアウトでもサマになり、1枚あればコーデのバリエーションが広がるはず。秋冬トレンドとして注目を集めているチェック柄のほか、クリーンな無地のオフホワイトもラインナップ。

ツイード風のカーディガンと合わせて上品に

クラシック回帰の流れにより、秋冬はレディライクな着こなしに注目が集まる予想が出ています。フリルブラウスにツイード風のカーディガンを羽織れば、トレンド感のある上品なスタイリングに。甘くなりすぎないよう、エレガントな黒のスカートで大人顔に引き寄せるのがポイント。落ち着いたトーンの洋服に赤色のバッグで華やぎを添えると、秋のデートにもぴったりな落ち着いた雰囲気のフェミニンコーデが完成。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M