リニューアルして帰ってきたーーーッ！【マクドナルド】食べ逃したくない「限定バーガー」って？

今年もこの季節がやって来た！【マクドナルド】から、毎年秋に登場している「限定バーガー」の販売がスタートしました。8年ぶりにソースがリニューアルされている点に、ぜひ注目してみて。販売は10月下旬頃までの予定なので、早めに食べてリピするのがおすすめです。

リニューアルされたソースに注目！「月見バーガー」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「今年もキタキター」と紹介するこちらは、マクドナルドの秋の定番「月見バーガー」です。公式サイトによると「国産たまごとジューシーなビーフパティ、スモークベーコンに、トマトクリーミーソース」を合わせているそう。レポーターHaruさんいわく、今年の月見は「トマト感・マヨ感をより感じられる」「ソースが本当にクリーミーでたまごとの相性抜群」なのだとか。

チーズ好きにはこちら！「チーズ月見」

定番の「月見バーガー」を食べたら、次はこれ！ 月見バーガーにチェダーチーズを追加した「チーズ月見」です。とろ～りとろけ出たチーズに食欲をそそられること間違いなしかも。レポーターHaruさんも「チェダーチーズが追加されただけとは思えないほど、見た目も美味しさもUPしているように感じました」と絶賛。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

