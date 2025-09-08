過酷な外での暮らしをしていた猫が、保護され、出産、育児を終えて新しいおうちへ巣立つ様子が反響を呼んでいます。動画の再生回数は3000回を超え「ずっとのお家が見つかって、そして親子で過ごせて素敵な物語」「みんなの愛情いっぱいもらって大きく成長できてなによりです」「つくしちゃんの勇気で素敵な皆様との縁を紡いだんですね」といったコメントが集まっています。

【動画：『ごはんをもらえませんか』というようにお家を訪ねてきた野良猫→お腹が大きくなっていることに気付いて…】

やさしい人に保護してもらえた猫ちゃん

Instagramアカウント「つくしとみんと」に投稿されたのは、保護されて幸せを掴んだ猫ちゃんの物語。

つくしちゃんは過酷な外での暮らしを頑張る中で、猫の鳴き声がするおうちの前にたどり着いたのだそう。「ごはんをもらえませんか」とつくしちゃんが勇気を出して鳴くと、おうちの人はごはんを食べさせてくれたそうです。

さらに、つくしちゃんのお腹が大きくなっていることに気づき、保護してくれたのだそう。つくしちゃんの勇気に感動です！

新しい家族との出会い

つくしちゃんは5匹の子猫を出産しました。保護主さんのもとで子育てをし、4匹の子猫たちは新しいおうちへ巣立ち、つくしちゃんと子猫のみんとちゃんだけになったそうです。この頃、おっぱいを一生懸命飲むみんとちゃんを見て親子を引き離したくなく、2匹一緒にお迎えしたそうです。今の飼い主さんと出会い、家族になり、幸せに過ごすつくしちゃんとみんとちゃんでした。

仲良しな親子猫

娘のみんとちゃんは立派な成猫になりましたが、母猫つくしちゃんは毎朝みんとちゃんの毛づくろいをしているそうです。さらに、みんとちゃんの鳴き声が聞こえるとすぐに飛んでいくのだそう。

そんなつくしちゃんは時々、みんとちゃんにくっついて眠るときがあるそうです。つくしちゃんは成猫になる前に出産をし、まだ甘えたい時期に母猫になったのかもしれません。みんとちゃんはつくしちゃんをやさしく包み込み、毛づくろいをしてあげるのだそう。

飼い主さんに見守られ、親子で仲良く過ごしているつくしちゃんとみんとちゃんでした。

投稿には「つくしちゃんが勇気を出して保護主さんのお家を訪ねてくれて良かったー」「優しい保護主さんと出会い優しいおとうさんおかあさんに出会い幸せですね！感動しました」「良かったですね！幸運ですね！ずっと一緒に居られて寂しくないね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「つくしとみんと」では、つくしちゃんとみんとちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「つくしとみんと」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。