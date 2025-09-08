INI、初ドキュメンタリー映画の予告映像公開 主題歌はメンバー6人が作詞手掛ける【I Need I】
【モデルプレス＝2025/09/08】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」が、10月31日より全国で公開。この度、本予告映像と主題歌が公開された。
【写真】INIメンバー葛藤映された予告映像
本予告では、華やかなステージに立ちパフォーマンスする姿や夢をかなえた瞬間の涙ぐむ姿、普段見せることのない心の内を語る姿などが映し出され、デビューからこれまでのINIの軌跡を感じられる映像になっている。
主題歌は映画のために書き下ろされた『君がいたから』に決定。デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したINI初の映画作品である本作に寄り添う、映画タイトル「I Need I」と呼応するアンサーソングとなっている。池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）、尾崎匠海、後藤威尊、佐野雄大、高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）、藤牧京介の6人が作詞を手がけ、これまでのINIグループヒストリーやMINI（ミニ／※ファンネーム）への想いが綴られた温かなバラードに仕上がっている。なお、11月19日発売のINIのNEW SINGLEに同楽曲が収録されることも決定している。
また、ムビチケ前売券（オンライン）の先行販売が開始。抽選で400人がINI登壇の“完成披露プレミア試写会”に招待される購入者限定キャンペーンも実施している。さらに、ムビチケカードも後日販売を予定している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】INIメンバー葛藤映された予告映像
◆INIドキュメンタリー予告＆主題歌解禁
本予告では、華やかなステージに立ちパフォーマンスする姿や夢をかなえた瞬間の涙ぐむ姿、普段見せることのない心の内を語る姿などが映し出され、デビューからこれまでのINIの軌跡を感じられる映像になっている。
また、ムビチケ前売券（オンライン）の先行販売が開始。抽選で400人がINI登壇の“完成披露プレミア試写会”に招待される購入者限定キャンペーンも実施している。さらに、ムビチケカードも後日販売を予定している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】