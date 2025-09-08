放置していたマイクラに、何やら興味を示していた猫さん。一体何に興味を示していたのかというと…？まさかの存在に鳴き続ける猫さんの姿は、記事執筆時点で73万回以上再生され、「かわいすぎるやろ」「だせ！と叱っているのかも」「前世はゲーマーだな！？」などの声が寄せられました！

【動画：マイクラを放置していたら、猫が『画面の前』で……】

猫が鳴いているので見に行ったら…

Instagramアカウント「きなこ (@k1nakomochi0710)」では、猫のきなこもちくんの気ままな暮らしぶりが投稿されています。

この日は、何やらしきりに「みゃぁ～」と鳴いていたというきなこもちくん。一体何に鳴いているのかと飼い主さんが様子を見にいくと……？

どうやら飼い主さんがつけっぱなしにしていたモニター画面を見ていた様子。飼い主さんは、ゲーム『Minecraft（通称マイクラ）』を遊んでいたそうで、画面をそのまま放置していたのだといいます。

きなこもちくんは何に対して鳴いていたのかというと…マイクラ内で飼い主さんが飼っている猫の「ゆきみだいふく」ちゃん！

なんときなこもちくんは、ゆきみだいふくちゃんと会話していたそうです！

その後もしきりに声をかけ続けたというきなこもちくん。

すると、不定期にマイクラの猫さんからお返事があり、その都度ピクッと耳を動かして反応していたのだとか。そして、その声にお返事するように再び鳴いて返す…というのを繰り返していたそうです。

徐々にイライラし出す猫さん

しかし、穏やかな会話は長くは続かず…。

マイクラ猫さんとの会話が噛み合っていないことに気づいたのか、はたまた「こっちにおいでよ」と言っているのに猫さんが出てこないことに苛立ったのか、徐々にイライラする様子を見せ始めるきなこもちくん。

しばらくすると画面の猫さんではなく、ゲーム機本体をじーっと見つめ出したのです。

そして、なぜかPS5本体を猫パンチするきなこもちくん！もしかして「これのせいでこの子が出てこれないんだな！？」と気づいている…！？

一発では苛立ちは収まらなかったのか、もう一発猫パンチ！

最後は「出てきなよ！」なのか「なんやねん、コイツ」なのか、長めに「ニャァ～～ミャァ～」と鳴いて何かを訴えかけていたというきなこもちくん。

マイクラの猫は、本物の猫の声を録音して使っているという話です。もしかすると、画面越しに別の猫さんと会話している気分でマイクラを楽しんでいたのかもしれませんね！

本物猫vsマイクラ猫の構図が話題に

マイクラの猫と会話をするきなこもちくんの様子は、Instagramに投稿されると瞬く間に多くの人から反響が寄せられました！

投稿は73万回以上再生され、「かわいすぎるやろ」「だせ！と叱っているのかも」「前世はゲーマーだな！？」「なんでPS5叩かれたのかw」といった声が寄せられています。きなこもちくんがマイクラの中の猫さんとどんな会話を繰り広げていたのか、とても気になりますね！

おしゃべり上手なきなこもちくんの様子は、Instagramアカウント「きなこ (@k1nakomochi0710)」でチェックすることができます。

きなこもちくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「きなこ (@k1nakomochi0710)」さま

