オリックス―日本ハム戦

プロ野球の微笑ましい始球式に視線が集まった。6日に京セラドームで行われたオリックス―日本ハム戦の試合前、マウンドに現れた動物に癒されるファンが続出し、「今まで見た始球式の中で1番可愛い」との声まで漏れた。

異例の光景だった。特別始球式の大役を務めたのは災害救助犬のアッシュ。訓練士とともに登場し、ボールを口にくわえて現れた。場内の「プレーボール」のアナウンスとともに、マウンド手前からホームに向かってダッシュ。最後はボールをこぼすお茶目な場面も見せたアッシュに場内からは拍手が沸き起こっていた。

試合前のワンシーンがネット上で反響。愛らしい救助犬に癒される野球ファンが続出し、様々な反応が寄せられていた。

「今まで見た始球式の中で1番可愛い」

「日本で1番可愛い始球式！！」

「会場中が癒やされた瞬間！」

「思ったより楽しそうにぴょこぴょこしてたｗ」

「お利口さん」

「賢いなあ」

「俺よりえらい」

「デコピンの始球式を思い出します（笑）」

この日の試合はオリックスが3-1で勝利している。



（THE ANSWER編集部）