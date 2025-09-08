「収入は保険に頼るしかない」水不足で田んぼが干上がり...深刻な米の不作に現場の農家が上げる悲鳴

「危機感がまったく感じられない」

９月に入っても各地で猛暑日が記録されるなど、異常な暑さが収まる気配はない。この異常気象によって窮地に立たされているのが、全国の米農家たちだ。

気象庁によると、今年７月の降水量は平年のわずか13％。記録的な水不足は、収穫を控える田んぼにも深刻な影響を与えていた。土はカラカラに乾いてヒビが入り、稲が十分に育たないという事態が全国で相次いでいるのだ。

新米の収穫が本格的に進む今、日本の食を支える米はどのような状況に置かれているのか。FRIDAYデジタルは、特に水不足の被害が深刻とされる石川県七尾市を訪問。現地で広く田んぼを管理する「向田町集落営農組合」代表の花園陽一氏（67）に話を聞いた。

「収穫自体はできると思いますが、商品として出荷できるレベルまで育つかどうかはわかりません。これだけ水が少ないと、米粒が割れてしまったり、欠片みたいな小さな形で成長が止まったりしてしまうんです。この状況だと“不良品”が続出するのは目に見えています。煎餅や米粉として加工するしかないでしょうね」

米粉として加工した場合、正規の米として出荷する際の販売価格の半分以下になるという。農家たちが被る経済的なダメージは計り知れない。

花園さんが管理している田んぼの中に足を踏み入れてみると、地面はカラカラに乾いて干からびてしまい、茶色く変色した稲が目についた。根の近くが腐っている稲もあった。素人目にみても、米の収穫が困難を極めることは理解できる。花園さんは農家の現状についてこう続けた。

「収穫量自体が昨年の３分の２ほどに減るうえ、米として出荷できない“不良品”が多数出るでしょう。県の農業共済に頼るしかないと思います。石川県の農業共済は、前年の売り上げに対して農家が加入割合を決めます。例えば、前年度1000万円の年収があった人が８割で加入したとします。しかし、実際は600万円しか収入がなかった場合、差額の200万円が共済金から補填されるんです」

８月に入り、干ばつに苦しむ農家を視察した小泉進次郎農水相（44）は「給水車を出します」と政府としての支援策を打ち出すも花園さんは「危機感がまったく感じられない」と憤りを隠さない。

「現場の視察なんて形だけ。県や市からも、具体的な対策は何も打ち出されていない。各集落ごとに水源はいくつか持っていますが、雨が続いたせいでほとんどが干上がってしまった。やっぱり、これだけの猛暑が続くと作物を育てるのは難しいですよ…。

そのくせ、政府は『米を安く売れ』なんて言い出す。何を言ってるんだと言いたい。例えば、消火栓を自由に使えるようにして水が足りない場所に撒くとか、そういう大胆な対策が必要ですよ。実際に米を作っていない人間には、この苦しみはわかりません」

現場の農家の悲痛な訴えを、政府はどう受け止めるのか。

取材・文・写真：幸多潤平