【べらぼう】恋する歌麿、勘違いのふんどし野郎…次回9月14日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、9月14日（日）放送予定の第35話「間違凧文武二道(まちがいだこぶんぶのふたみち)」の予告、場面写真が公開されました。

定信の政を皮肉ったはずの蔦重らの書。しかし定信はこの茶化しを勘違い…。やはり一筋縄ではいかない男です。

次回は歌麿の私生活にも進展がありそうですね。歌麿と、後に妻になるきよの関係に関しては以前の記事で紹介していますので、合わせてチェックしてみて下さい。

『べらぼう』喜多川歌麿が”結婚”の新展開 史料から謎多き妻・きよ（藤間爽子）の運命を追う

第35話「間違凧文武二道」あらすじ

定信（井上祐貴）の政を茶化した『文武二道万石通』。しかし、これを目にした定信は勘違い。逆に改革が勢いづく結果となり、蔦重（横浜流星）は複雑な気持ちになる。

そんな中、読売で、定信が将軍補佐になったことを知る。

一方、歌麿（染谷将太）は、かつて廃寺で絵を拾い集めてくれたきよ（藤間爽子）と再会し、心に変化が生まれる。そして江戸城では、将軍・家斉（城桧吏）が大奥の女中との間に子をもうける事態が発生する。

大河ドラマ『べらぼう』相関図

大河ドラマ「べらぼう」相関図（公式Xより）

この他の相関図、キャスト一覧に関して、公式ページで詳しく紹介されています。

NHK大河ドラマ「べらぼう」第35話「間違凧文武二道」は、9月14日（日）放送。

