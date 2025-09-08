韓国はアメリカ相手に2-0で快勝

韓国代表は9月6日にアメリカ代表と国際親善試合を行い、2-0で勝利した。

2026年北中米ワールドカップ（W杯）の開催国の一つであるアメリカでのアウェーゲームとなったが、韓国のサポーターが多く詰めかけて韓国のホームゲームのような雰囲気だった。韓国代表のキャプテンを務めるFWソン・フンミンは、そんな雰囲気の会場をつくりあげたサポーターに感謝している。

ニュージャージー州ハリソンのスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムで行われた試合は、前半18分にソン・フンミンが先制点を挙げ、同43分にはイ・ドンギョンが追加点を挙げると、後半もアメリカに得点を許さずに2-0で勝利した。

同日にメキシコ代表と対戦した日本代表は、メキシコ代表のファン・サポーターがスタンドを埋めたなか、来年のW杯を想定した今遠征の初戦で完全なアウェーゲームを体験して0-0で引き分けた。一方、韓国代表はホームのような雰囲気で試合を戦った。

先制ゴールを決めたソン・フンミンにとっては、イングランド1部トッテナム時代に共闘したマウリツィオ・ポチェッティーノ監督（現アメリカ代表監督）との再会の一戦でもあったが、1得点１アシストで勝利の立役者となったソン・フンミンは「アウェーゲームにもかかわらず、すべての選手が素晴らしいパフォーマンスを見せた。もっとも誇らしかったのは、海外で自信をもって後悔を残さないプレーができたこと。それは大きな成果でもある」と胸を張った。

そして、「ここが韓国なのか、ニューヨークなのか、わからなかった。韓国でプレーしているかのように幸せな気分だった。責任感をすごく感じたし、最善を尽くせたのもそのおかげだから感謝したい」と、ホームのような雰囲気を作ったファンに感謝しつつ、ソン・フンミンは「まだまだ、ここからです。代表活動のたびに、焦らずに一歩ずつ成長していく姿を皆さんに見せていきたい。今回のような応援を続けてもらい、さらなる挑戦ができるチームになれるように精一杯頑張りたい」と、W杯に向けて意気込みを語った。（FOOTBALL ZONE編集部）