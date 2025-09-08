TBS安住紳一郎アナウンサーが8日、同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に出演。ニュース関心度ランキング1位となった石破茂首相の退陣表明のニュースを取り上げ「1位は昨日の夕方、会見があり、石破総理が辞任を表明しました」と紹介した。

安住は「昨日の夕方、夜6時だったんですけど、ちょうど世界バレーの中継もしてましたし、それからタイガースの試合が、6時に始まったということで昨日夕方、ニュースが重なったわけですが、関心度1位は石破総理のニュースになりました」

安住アナは「さっそく次の総裁、総理は誰がなるか、こちらはJNNの週末のデータ。会見の内容を受けていないと思いますが、次の総理にふさわしいのはというので、高市（早苗前経済安保相）さん、小泉（進次郎農相）さんの名前が出ていますが19・3％で並んでるんですよね。そして石破さんに続けてほしいという人も8.6％いたということなんですね」と紹介した。さらに朝刊各紙の2人の名前を並べた紙面を見渡し「日経新聞は小泉さんの方が先、読売ですと高市さんの名前が先」と各紙の表現にも注目。「日程は具体的に提示されていませんが、次の総理が誰になるのか、今週、動きが慌ただしくなりそうです」とコメントした。