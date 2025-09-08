

日本のビジネスパーソンはなぜこんなに疲れているのでしょうか（写真：プラナ／PIXTA）

忙しくもないのになぜか疲れている。そう感じることはありませんか？

「休養学」の提唱者で、日本リカバリー協会代表理事である片野秀樹氏によれば、無意識のうちにやっている「疲れやすい習慣」に原因があるのかもしれません。

片野氏がこのほど上梓した『疲労学』では、疲れを抑える「抑疲労（よくひろう）」の視点から、「行動」「思考」「食事」で疲れにくい体をつくる秘訣を紹介します。

日本のビジネスパーソンはなぜこんなに疲れているのか。本書から抜粋・編集してお届けします。

ぶっ通しで働いてはならない

勤務間インターバルという言葉は皆さんもちょくちょく耳にするかと思います。





1993年にEU（欧州連合）で発令された労働時間指令をお手本にしたもので、勤務時間インターバルとも呼ばれます。

EU指令は「24時間のうち連続11時間は休養時間をとらなければいけない」というものです。

簡単に言うと、何時間もぶっ通しで働くことを禁じ、一定時間の休憩をはさむよう義務づけています。

こうお話しすると、皆さん「えーっ、ヨーロッパの人はそんなに休んでいるんですか」と驚かれます。

たとえば始業時刻が朝9時の人が、ある日、夜12時まで残業したとしましょう。普段だと、休養時間は翌日の始業時刻9時までの9時間になります。

仮に通勤が往復で2時間、食事や身支度などに1時間かかるとすれば、睡眠時間は6時間しかありません。

では、ここに勤務間インターバルを適用するとどうなるでしょうか。

つぎの勤務につくまでに少なくとも11時間の休養時間をとらなければいけないわけですから、翌日の仕事をスタートするのは早くても午前11時以降になります。



（出所）『疲労学』

逆に、翌日も朝9時から始業したいということなら、遅くとも夜10時には退社する必要があります。

どちらの場合も、往復の通勤と身支度などの3時間を引いても、8時間は睡眠できるわけです。

総務省の調査では意外な結果が

では、日本の皆さんは実際にどれぐらいの勤務間インターバルをとっているのでしょうか。

2016年に総務省がホワイトカラーを対象に調査したデータがあります。それによると、89.6％と実に9割近い人が11時間以上のインターバルをとっているという結果が出ました。



（出所）『疲労学』

おそらく多くの人がかなり意外だと思われるに違いありません。

さらに言うと、このうち約22％の人たちは14〜15時間もインターバルがあり、これが最も多くなっているのです。ついで多かったのが13〜14時間の人たちで、全体の約18％を占めました。

ちなみに総務省はその5年前の2011年にも調査をしていますが、傾向は変わっていません。

90.0％の人が11時間以上のインターバルをとっており、うち14〜15時間の人が23.9％で最頻値となっています。

ヨーロッパの人はそんなに長く休んでいるんですかと驚いた人たちに「実は、日本人もヨーロッパの人と同じくらいちゃんと休んでいるんですよ」と言うと、二度びっくりされます。

実際にはそれほど働いていないし、休みの時間はきちんとある。しかし睡眠時間は世界でいちばん少ない……。

じゃあ、働いていない時間は何をしているんだろう？

そう疑問を感じるのは私だけではないはずです。私が考えるに、これには大きく2つの理由があります。

ずるずる仕事をし続けていないか？

1つには、勤務と勤務の間、つまりオフの時間をなんとなく過ごしている人が多いのではないでしょうか。

スマートフォンの動画やテレビをだらだら見たり、インスタグラムを延々とチェックしたり、オンラインゲームをしたりしているうちに時間がどんどん過ぎていき、最終的に睡眠時間が減ってしまうのです。

もう1つには、帰りの電車の中や、家に帰ってからもずるずる働き続けていることがあると思います。

もちろん会社にいるときのように集中して仕事しているわけではありませんが、メールが来ていないかついチェックしたり、チャットに返信したり、明日の会議の調べ物をしたりしてしまうのです。

寝る体勢になっても、枕元にスマホを置いて、メールやチャットの通知音が鳴るとつい画面を開いてチェックしてしまっていませんか。

本来、勤務と勤務の間のインターバルは、オンタイムからオフタイムにスパッと切り替える必要があります。

ところが私たちは、オンタイムがだらだらと継続する環境を自らつくってしまう傾向にあります。

しかもその間に家事をしたり、お風呂に入ったり、ちょっとした片付けをしたりなんてしていれば、寝る時間はどんどん後ろ倒しになっていきます。結果的に、睡眠にしわ寄せが来てしまいます。

一見、休みの時間がきちんとあるようでいて、実際はちゃんと休めていない。これが問題なのです。

（片野 秀樹 ： 博士（医学）、日本リカバリー協会代表理事）