◆プロボクシング ▽スーパーフェザー級８回戦 〇木村蓮太朗 ＴＫＯ４回１分４４秒 ●リ・ジャーミン（７日、静岡・グランシップ）

駿河男児ジムの木村蓮太朗（２８）が４戦連続となるＫＯ勝ちを飾った。４回にリ・ジャーミン（３４、中国）をロープに詰めて連打を浴びせると、レフェリーが試合を止めた。ＷＢＯアジアパシフィック女子ライトフライ級タイトルマッチは王者・池本夢実（２９、琉球）が初防衛に成功した。

ジムの仲間３人が敗れる予想外の展開も、メインイベントを任された木村がしっかりと勝利で締めた。

「頭を使ったボクシングができている」という言葉通り、序盤で相手の打たれ強さを確認すると、手数を増やしてボディー攻撃でスタミナを削る。２回にカウンターのフックでダウンを奪い、３回にはロープに詰めて連打。続く４回にラッシュで押し込むと「ストップがかかると思っていた」。冷静に計算した通りに白星をつかんだ。

ジムのある本拠地・富士市から、静岡市に初進出。だが木村には懐かしい場所だった。小２から高１まで打ち込んだ極真空手の全国大会が、いつもグランシップで行われており「何度も優勝しました」。縁の深い会場で４戦連続ＫＯを飾り「いまが一番強いです」と自信をのぞかせた。

次の目標は、１１月から開催されるスーパーフェザー級トーナメント。世界ランカーら実力者の出場が見込まれ、「そこに出てチャンピオンを倒したい」と力をこめた。前島正晃会長（４６）も「エントリーするつもり」と背中を押す。波に乗ってきた駿河男児ジムのエースが、念願のタイトル獲得へ突き進む。

（里見 祐司）

〇…川根本町出身の池本が５回ＴＫＯで王座を守った。リングに立つのはタイトルを奪取した昨年７月以来、１年２か月ぶりだったが、「試合を想定して練習してきた」と影響はなし。重い左ボディーを何度も突き刺し、４回に２度ダウンを奪うと、５回にも倒してレフェリーが試合をストップ。「目指すのは世界のみ。駆け上がっていく」と地元のファンに約束していた。