大の虎党で知られるタレントの千秋が８日までに、自身のＳＮＳを更新。タイガースのセ・リーグ優勝に歓喜した。

「阪神優勝した！なんと２年ぶり。２０年に１回くらいって覚悟してたはずなのに、すぐだった。しかも史上最速、早過ぎて疑ってるうちに本当に優勝しちゃった。幸せ」と千秋。阪神のユニホームを着てＡＩ処理されたショットなどを多数アップし「頼もしい選手のみなさん、コーチ、スタッフ、球団関係者、阪神園芸のみなさん、阪神タイガースに関わる全ての方々、ありがとうございます。生まれた時から阪神ファン。人生で数回しか味わえないこの喜びは最高です」と感謝を伝えた。

「そして、藤川球児監督。藤川監督が誕生してまだ１年も経（た）っていない」「今、わたし達の目の前には、これからの阪神を委ねるであろう名監督がいる。そう、まだ若いのだ。あと何十年も任せられる！これからも辛い時も苦しい時も、わたし達阪神ファンは、阪神タイガースを応援することを誓います」と藤川監督とのプライベートショットを添えて記載。

そして「それにしても９回に岩崎投手が出てきた時、藤川監督の現役時代の登場曲、リンドバーグの『ｅｖｅｒｙ ｌｉｔｔｌｅ ｔｈｉｎｇ ｅｖｅｒｙ ｐｒｅｃｉｏｕｓ ｔｈｉｎｇ』が流れた時は全員涙腺崩壊だったよね。生まれた瞬間から、虎の英才教育でわたしをこのような（多少イタい）虎姫に育て上げた父が元気なうちに、何度も味わってもらいたい。常勝軍団になって欲しいな」と願いを込めてつづった。