『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）でボーディー・ルック役を演じたリズ・アーメッドが、撮影中に病気のため入院していたことを明かした。

ポッドキャスト「」に登場したアーメッドは、『ローグ・ワン』の撮影中に「自分の身体が諦めてしまったような感覚」を体験したと語っている。

「私はもうボロボロで、しばらく入院していたんです。体力を回復するため必死に努力しましたし、まるでゼロから自分を作り直していくようでした。本当に恐ろしく、強烈で、かなり時間がかかったんです。“いつか、元通りの人生を取り戻せるのかな”とさえ思いました。」

病名や症状を具体的には明かしていないが、アーメッドは「とても静かに、とんでもないことが自分の中で起きていた」という。それは「すぐには良くならなかった」とも。

もっとも体調を崩し、入院を余儀なくされたことは、「深い悲しみと恐怖、不安とともに、大きな解放感と感謝、受容」の体験になったという。

「何かにひざまずくことは、祈りにも近いのだと思います。何かを奪われ、謙虚になると、自分が持っているものすべてに、より敏感になれるのです。肉体も、健康も、自分では何ひとつコントロールできないのだと気づきます。暗闇の中で幻覚のような明晰さを手に入れたとき、自分の持つものはすべて贈り物なのだと気づきました。」

アーメッドは「不思議なことに、自分の人生を失いかけていながら、かつてないほどの感謝と心の平安、そして満足感があった」と振り返っている。

の主演男優賞にノミネートされた『サウンド・オブ・メタル ～聞こえるということ～』（2019）のオファーがあったのは、ちょうどその頃だったという。エグゼクティブ・プロデューサーを兼任したこの映画で演じたのは、聴覚を失ったドラマーという役柄だった。

「僕自身が健康面でつらい経験をして、悲しみと向き合い、なんとか受け入れなければならなかった」というアーメッド。脚本を読んで「自分が語るべき物語だ」と直感したという。

「僕は自分のためにこの物語を語らなければならない、この物語を理解しなければならないと思ったんです。それこそが、僕たちストーリーテラーに許された最大の特権のひとつ。必要な物語が、ふさわしいタイミングで自分を見つけてくれるのです。」

映画『サウンド・オブ・メタル ～聞こえるということ～』はAmazon にて配信中。

