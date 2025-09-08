映画『ハリー・ポッターと賢者の石』（2001）『秘密の部屋』（2002）の監督として知られるクリス・コロンバス。シリーズの“その後”を描いた舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の映画化をオリジナルキャストで手がけたいと望んでいたが、今や実現は「絶対に不可能」だと明言している。

『ハリー・ポッターと呪いの子』は、原作『ハリー・ポッターと死の秘宝』の19年後が舞台。ハリー、ロン、ハーマイオニー、ドラコは、自分たちの子どもをホグワーツ魔法魔術学校に送り出す親の立場となっている。本作は2016年にロンドン・ウエストエンドで初演され、2018年にブロードウェイに進出。2022年からは東京でも日本語版が上演されている。

2021年に同舞台を鑑賞したコロンバスは、「ぜひ監督したいです」と映画化へのを表明。ハリー役ダニエル・ラドクリフらキャスト陣が大人版のキャラクターを演じるのに「ちょうど良い年齢になった」として、オリジナルキャスト再集結への期待を示していた。

しかし、このたび英The Timesのインタビューで『呪いの子』映画化の進捗について問われたコロンバスは、「絶対に実現しないでしょう」と断言。その背景には、原作者J.K.ローリングのトランスジェンダーをめぐる差別的発言があるようだ。

「政治的な問題で、あまりにも複雑化してしまった。キャスト全員がそれぞれ自分の意見を持っていて、いずれも（ローリングの）意見とは異なる。だから、実現は不可能です。」

別のインタビューでもコロンバスは「作品と作者は切り離すべき」としたうえで、ローリングには「全く同意しない」「本当に悲しい」としていた。映画版キャストやスタッフの多くもローリングの姿勢に反発しており、将来的に『呪いの子』が映画化されたとしても、オリジナルキャストの続投は難しそうだ。

コロンバスは「ローリングさんとは10年ほど話していない」とする一方、キャストとの関係は今も大切にしているという。「ダニエル・ラドクリフとは頻繁に連絡を取り合っていて、つい数日前にも話したばかりです。子供役のキャストたち全員と、素晴らしい関係を保っていますよ」と明かした。

ちなみに、映画版でドラコ役を演じたトム・フェルトンは舞台『呪いの子』でのが決定しており、父ルシウス役のジェイソン・アイザックスも祝福のコメントをいた。また、フリットウィック先生役のワーウィック・デイヴィスは、現在撮影中のドラマ版「ハリー・ポッター」での再演がされている。

Source: (via)