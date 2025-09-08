故・巨人投手を父に持つ“170cm・41kg”の韓国インフルエンサー、満を持してランウェイデビュー【PHOTO】

国民的女優とプロアスリートとの間に生まれた韓国のラッパー、チェ・ファンヒとインフルエンサー、チェ・ジュンヒが一緒に公の場に立った。

【写真】チェ・ジュンヒに「ガリガリすぎて気持ち悪い」の声

特に、チェ・ジュンヒは41kgまで体重を落とした後、ランウェイに立ち、その姿を兄チェ・ファンヒが見守った。

9月7日、2人はソウル中区乙支路（ウルチロ）の東大門（トンデムン）デザインプラザで開催された「2026 S/Sソウルファッションウィーク」のファッションブランド「DAILY MIRROR（デイリーミラー）」のコレクションショーに参加した。

なかでも、チェ・ジュンヒは金髪のポニーテールで溌剌とした、アクティブ雰囲気を演出し、黒色のミニドレスにジャケットでシックな雰囲気を醸し出した。

（写真提供＝OSEN）1枚目：左からチェ・ファンヒ、チェ・ジュンヒ

膝まで届くロングブーツを加え、独特でありながらも挑戦的なスタイルを披露した彼女は、洗練されたデザインのブラックサングラスを着用して、ポイントを与えた。全体的にかっこいい魅力を披露した彼女は、兄と一緒の場であるだけに、可愛らしい表情でギャップを見せた。

チェ・ジュンヒはランウェイにも立った。全体的に黒色と白色を活用して強烈なコントラストを与えながらも、カジュアルなアイテムとフォーマルなアイテムを混ぜながら、自分ならではの独特な雰囲気を完成させた彼女は、大胆でありながらもシックなファッショニスタの定石を披露した。

（写真＝チェ・ジュンヒSNS）

なお、過去に自己免疫疾患の一種「全身性エリテマトーデス（SLE）」を患い、96kgまで体重が増えたチェ・ジュンヒは、苛酷なダイエットとたゆまぬ努力を通じて40kg台までの減量に成功した。減量後、整形手術を受けた彼女は、美しさを磨き上げた。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。母は国民的女優のチェ・ジンシルさん、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミン（投）さん。両親は2000年に結婚し、2004年に離婚。その後、チェ・ジンシルさんは2008年に、チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去った。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。現在はインフルエンサーとして活動中。