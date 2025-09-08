「鶴見緑地」はなんて読む？大阪府にある駅名！
旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「鶴見緑地」はなんて読む？
「鶴見緑地」という漢字を見たことはありますか？
大阪府にある駅名で、ひらがな7文字です。
いったい、「鶴見緑地」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「つるみりょくち」でした！
鶴見緑地駅は、大阪府大阪市に位置する駅です。
駅の近くには、「花博記念公園鶴見緑地」があります。
春は風車を背景に一面に咲くチューリップ、秋にはコスモス、冬には大池にやってくる冬鳥と、表情豊かに変わる自然を満喫できるスポットとして知られていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部