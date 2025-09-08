1000万円の奨学金をもらっても「都心に帰る」…地域医療崩壊を加速させる医大「地方枠制度」の問題点

地域医療の崩壊が加速している。地域に残るはずの若手医師が都心部に回帰する傾向にあるからだ。その結果、地方では産科や小児科の閉鎖が相次ぎ、救急医療の縮小も深刻化の一途を辿る。

医師不足に悩む地方自治体は巨額の奨学金を投じて医師確保に努めているが、多くの若手医師は卒業後に「やっぱり東京に帰りたい」と地方を離れてしまう。

専門家は「このままでは全国一律の医療は維持できなくなる」と警鐘を鳴らす。なぜ地方に医師が定着しないのか──背景にある構造的な問題を探る。

「つまらないから都心に帰る」

現在進行している医療崩壊の大きな要因となっているのが、若手医師の都市回帰だ。全国のほとんどの都道府県には医学部が設置されている。しかし、その学生の多くは東京をはじめとした大都市圏出身者だ。

都心部の医学部予備校関係者は次のように語る。

「国公立・私立を含めた医学部全体の定員は1学年9300人程度です。合格には受験生全体の上位1〜2％に入る高い学力が必要になります。難易度の高い受験を突破するには、大都市圏の私立一貫校が圧倒的に有利です」

彼らが医学部卒業後もその地にとどまり、医療に貢献してくれれば何の問題もない。しかし、進学先の地域医療を見捨て、東京・大阪・愛知・福岡などの大都市圏に戻ってしまう人も少なくない。

なかには卒業生の20%以下しか、その地域に留まらないという医学部もあるそうだ。

「医学部生の多くが都心部に帰ってしまう一番の理由は、生活の質の問題です。率直に言えば『つまらない』。同級生がSNSで都内の華やかなイベントや合コンの写真をアップしているのを見ると、自分だけ取り残された気分になる。

パートナー探しや子どもの教育などを考えたときに、地方では選択肢が少ないと感じる医師は多い。医師としてキャリアを磨こうにも、地方では学会・研究にアクセスする機会が乏しい」（前出の医学部予備校関係者）

医師不足による過重労働が常態化も、医師の地方離れの大きな要因だ。

「慢性的な医師不足は、各地で働いている医師の勤務日数や勤務時間の増加を招いています。所得面で多少恵まれているからといって、正直割に合いません。

いまどき、ネットで検索すればいくらでも医師の求人は見つけられます。新卒医師が美容業界で働く”直美”のような自由診療で稼ぐ流れも、こうした傾向に拍車をかけています」（都内医師）

1000万円単位の奨学金が貸与される「地方枠」

こうした人材流出を食い止めようと2008年に導入されたのが、医学部の「地域枠」だ。卒業後6〜9年間の地域勤務を条件に入学難易度が優遇され、授業料・生活費として1000万円〜2000万円以上の奨学金が貸与される。

奨学金は指定の医療機関で義務年数を働くと免除になる。地域枠制度について、ある東北地方医療行政担当者は次のように語る。

「医師不足に悩む都道府県からすれば、新卒医師を過疎地域などの医師不足の病院に強制的に配置できるため医師偏在の解決に役立つ制度です。私立大学医学部の学費分を負担する枠もあるので、受験生からみても医学部受験の選択肢を広げるWin-Winの制度だと認識しています」

地元の高校生が卒業後も地域の医師として働く、地域医療に貢献したい高校生が都心から受験し、卒業後も地元で医師として貢献する。そんな社会への貢献も含めた医療制度として、地域枠は期待を集めた。

ただし、地域枠制度には「受験難易度の緩和」「奨学金」というアメに対してのムチも用意されている。仮に地域枠で医学部に合格した医師が、県の指定する病院での勤務を拒んだり、勤務年数の短縮を求めたりした場合、貸与した奨学金の一括返済を求められるのだ。

違約金の裁判にまで発展

ただ、この地域枠ですら、医師の繋ぎ止めには役立っていない。先述のペナルティに甘んじてでも、都市部に帰ってしまうという医師が後を絶たない。

「県としては期待していた医師が確保できず、地域医療に支障が出てしまいます。ギリギリの人数で回している地域では、医療の崩壊を招きかねない。医師を育成するためには1億円以上の税金が投じられている以上、ある程度公共性を担保してほしい」（前出の医療行政担当者）

こうした声をよそに、すでにペナルティを払っての離脱や、義務内容についての裁判が起きているのだ。

「義務年数内で離脱をするとなると、奨学金を一括で返済を求められます。ただ、1000万円以上の奨学金返済は、医師免許を取ってしまえば、返すのはそこまで難しくありません。どこかでお金は工面して、都会に戻って給料の高い病院で働いて返せば良いと考える医師もいます」（医学部予備校関係者）

地域枠の離脱を止めようと自治体・大学側も必死だ。山梨県では地域枠の離脱者に対して、奨学金の一括返済とは別に最大842万円の違約金を求める制度を設けた。この二重負担に対して、消費者団体が「違約金条項は消費者契約法違反」として差止め請求を行っている。

厚生労働省も地域枠離脱者に対して制裁を強化している。2021年度から新専門医制度において、地域枠を「不同意離脱」した医師には専門医資格を認定しない方針を導入している。

受験の安全策に利用される

2022年度以降は、不同意離脱者を受け入れた臨床研修病院に対する補助金削減や、研修医採用人数の減員という厳格な措置も実施されている。

「罰則を強化すれば、受験生は地域枠を敬遠するようになるでしょう。法的にも、労基法上の有期契約上限5年を超える9年の拘束や、一括返済、資格剥奪は問題が多い」（都内医師）

地域枠制度が「受験の安全策」として利用されるケースが増えたことも、離脱増加の背景にあるという指摘もある。

「医学部受験は激しい競争です。地域枠は難易度が下がるため、地域医療に関心がない受験生も『合格可能性を上げるため』に利用する受験生も少なくありません。地域枠入学者の7〜8割は出身地域以外からの受験者という推計もあります。彼らのどの程度が、今後地域に根ざした医師になるか不透明です」（前出の医学部予備校関係者）

地域枠の義務年数が9年の場合、義務年数が終わるのは33〜34歳だ。それまで、住む場所も働く場所も指定される。ここまで縛りの多い契約を18歳の受験生に結ばせてよいのかという意見も多い。

「18歳の受験生は目の前の合格のために必死で、30歳以降のキャリアや生活を具体的にイメージするのは難しい。医学部に入学すると、多くの学生が講義や実習を通じ、希望の診療科やキャリアを描き直し、自分なりの医師像を少しずつ固めていきます。18歳の若者の夢や希望を当て込んで、地域医療政策を立てるのは無理があると思います」（前出の医師）

地方医療の「静かな崩壊」

新卒医師が美容業界に流れる問題、2018年の東京医大女性差別問題、そして医師の地域偏在──これらに共通するのは、医療の公共性と職業選択の自由のせめぎあいである。

「政府は国民の多額の社会保険料によって全国一律の医療制度を維持してきました。しかし、医師個人は『自分のキャリアは自分で決めたい』と考えています。この相克をクリアにする制度設計が考えられていません」（前出の医師）

全国一律の医療体制という建前をよそに、医療崩壊は見えないところで進んでいる。医療体制が整わない地域からは人口が流出し、企業も撤退する。医療崩壊は地域経済全体の崩壊につながりかねない。

個人の権利と公共の利益をどう両立させるか──この問いに対する答えを見つけられないまま、地方の医療現場では今日も「静かな崩壊」が進んでいる。

もっと読む：「24時間テレビ」の募金はすべて子供たちのために…！横山裕が日テレに提示した「たった一つの条件」がカッコ良すぎる

「24時間テレビ」の募金はすべて子供たちのために…！横山裕が日テレに提示した「たった一つの条件」がカッコ良すぎる