This is CHIFFON CAKE.から秋限定「Rich Mont Blanc」登場

秋の訪れとともに恋しくなるのが、栗を使った贅沢スイーツ。ふわふわのシフォン生地と濃厚なマロンクリームで季節を彩る「This is CHIFFON CAKE.」から、秋限定の『Rich Mont Blanc』が登場しました。栗の香りとアーモンドの香ばしさが重なり合い、一口ごとに表情を変える奥深い味わい。見た目も華やかで、秋の特別なティータイムを演出してくれる一品です。

秋限定「Rich Mont Blanc」の特徴

『Rich Mont Blanc』は、栗の香り豊かなふわふわシフォンに、濃厚マロンクリームと香ばしいアーモンドマロンクリームを重ねた2層仕立て。

さらに側面をキャンディングアーモンドで覆い、天面には渋皮栗をトッピング。軽やかでなめらかな食感と濃厚な味わいを両立した、まさに秋ならではの贅沢スイーツです♪

秋限定チョコブラウニー♪ぶどう香る贅沢フレーバーがセブンで発売

五感で楽しむ贅沢なシフォンケーキ

『Rich Mont Blanc』

価格：3,700円（税込）

食べ進めるごとに栗とアーモンドのバランスが変化し、一口ごとに異なる味わいを体験できるのが魅力。

香ばしいザクザク感、ふんわり生地の軽さ、濃厚クリームのコントラストが織りなすハーモニーは、パティシエのこだわりそのもの。

まるで秋の移ろいを五感で楽しむかのような、心満たされるケーキに仕上がっています。

サイズ・重量：4号サイズ（約12cm）393g

賞味期限：冷凍（-18℃以下）で2ヶ月以上 ※詳しくは表示ラベルをご確認ください

発売日：受注開始 2025年9月5日(金)／発送開始 2025年9月12日(金)～

販売方法：公式ホームページにて購入可能

秋のご褒美にぴったりな一品♡

季節を映すように仕立てられたThis is CHIFFON CAKE.の『Rich Mont Blanc』。ふんわりシフォンと濃厚マロン、香ばしいアーモンドの贅沢なハーモニーは、秋にしか出会えない特別な味わいです。

おうちでのティータイムはもちろん、大切な人への贈り物にも最適。秋限定の至福のシフォンケーキで、心豊かなひとときを楽しんでみませんか？