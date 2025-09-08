名湯百選で行ってみたい「熊本県の温泉」ランキング！ 「垂玉温泉」「湯の児温泉」を抑えた1位は？
「名湯百選」は、NPO法人健康と温泉フォーラムが、温泉療法医がすすめる温泉として、湯の性質や効能を重視して選定した日本の温泉リストです。源泉数が多く、日本有数の温泉郷を誇る熊本県。同じエリアでも異なる泉質が楽しめる温泉地が人気を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年8月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「名湯百選」に関するアンケートを実施しました。その中から、行ってみたい「熊本県の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは、「景色がすごく美しいからです」（30代女性／兵庫県）、「山間の渓谷沿いにあり、周囲の自然景観が美しく、川のせせらぎや緑に包まれながら入る温泉はまさに秘湯体験だから」（40代男性／静岡県）、「いかにも日本の原風景といったとてものどかで落ち着いた雰囲気の中にあり、ここならばかなり癒されるのではないかと想像出来るので」（50代男性／愛知県）などの声がありました。
回答者からは、「不知火海に面した絶景の温泉で、夕日を眺めながら入浴したいから」（30代女性／北海道）、「亡くなった祖母の出身が熊本で海も夕日も見えてきれいだと話していたから」（20代女性／大阪府）、「八代海に面した温泉で、穏やかな海の景色を眺めながら入浴できるのが大きな魅力です。海の幸を堪能できる旅館が多く、温泉と美食の両方を楽しみたい時にぴったりです」（50代女性／東京都）との声が集まりました。
回答者からは、「昔に行って楽しかったから」（30代女性／兵庫県）、「阿蘇の山奥に湧く秘湯で、硫黄の香り漂う本格的な湯治場」（50代男性／東京都）、「硫黄泉が湧き立つ迫力ある自然景観の中で、秘湯ならではの野趣あふれる入浴体験が楽しめるからです」（40代女性／埼玉県）などのコメントが寄せられました。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
