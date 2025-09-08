奥野壮、3冊目の写真集『Journey：）』発売決定！ 貴重な素の表情や旅の様子を掲載
『仮面ライダージオウ』主演で俳優デビューした奥野壮の写真集『Journey：）』（KADOKAWA）が、12月5日（金）に発売決定。全国の書店やネット書店では、8月30日（土）から予約受付を開始した。
【写真】儚げな表情がすてき！ ファンクラブ限定版も
■旅気分が味わえる1冊
今回発売される『Journey：）』は、“みんなと旅をしている”をテーマに全編シンガポールで撮影を行った、3冊目となる写真集。
本誌には、街の中で、自然の中で、ふと立ち寄った場所などで撮影された、奥野のカメラを意識しない素の表情を丁寧に切り取ったカットが多数収録されている。
また、自身でもカメラを構え撮影した貴重な旅の様子も多数掲載。ページをめくるごとに、読者自身も彼と旅の仲間になったような気持ちに包まれる作品となっている。
さらに、ファンクラブ限定版も展開。加えて、発売記念イベントイベントが12月6日（土）に大阪・TSUTAYA EBISUBASHI、12月27日（土）に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで行われ、本人から手渡しで写真集が受け取れる。
