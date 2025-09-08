歌手のＣｈａｒａが長男との２ショットを披露した。

８日までにインスタグラムを更新し「Ｃｈａｒａ Ｗｉｔｈ ＨＩＭＩ で初ステージは『京都未来創造フェスティバル』に参加しました」と報告。俳優やシンガー・ソングライター、モデルとして活躍する佐藤緋美（ひみ、２５）と共演したことを明かした。

「この２人組なんていうか、まぁ家族なんですがー」とつづり、「表立って２人では活動してないのでリーダーは緋美さんかな。チャラ母ちゃんは普段やらないバランスで面白さと神秘的な物も感じて、またやりましょう！と思いました。来てくれた皆様ありがとね」と親子共演を喜んだ。

２ショットにフォロワーは「素敵親子すぎて」「口元そっくり」「いやいや親子て。仲良しふたりぐみに見えます」「いい写真だぁ〜」「ママ可愛いすぎます」「恋人同士に見えちゃう〜」「そんなかわいい母ちゃん実在するの！！！」とほっこりしていた。

Ｃｈａｒａは俳優の浅野忠信と１９９５年に結婚し、２００９年に離婚。長女のＳＵＭＩＲＥと長男の佐藤緋美はモデルや俳優として活躍している。緋美は２０２４年に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜」の出演も話題を集めた。