本日の予定【経済指標】
【中国】
貿易収支（8月）時刻未定
予想 N/A 前回 7100.0億元（貿易収支)
予想 980.0億ドル 前回 982.4億ドル（貿易収支（ドル建て）)
【日本】
実質GDP２次速報値（2025年 第2四半期）08:50
予想 0.3% 前回 0.3%（前期比)
予想 1.0% 前回 1.0%（前期比年率)
予想 3.0% 前回 3.0%（GDPデフレータ・前年比)
国際収支（7月）08:50
予想 33000.0億円 前回 13482.0億円（経常収支)
予想 25680.0億円 前回 23979.0億円（経常収支・季調済)
予想 746.0億円 前回 4696.0億円（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（7月）15:00
予想 N/A 前回 -1.9%（前月比)
予想 N/A 前回 -3.6%（前年比)
ドイツ貿易収支（7月）15:00
予想 N/A 前回 149.0億ユーロ（貿易収支)
※予定は変更することがあります
