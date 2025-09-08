【中国】
貿易収支（8月）時刻未定
予想　N/A　前回　7100.0億元（貿易収支)　
予想　980.0億ドル　前回　982.4億ドル（貿易収支（ドル建て）)

【日本】
実質GDP２次速報値（2025年 第2四半期）08:50
予想　0.3%　前回　0.3%（前期比)
予想　1.0%　前回　1.0%（前期比年率)　
予想　3.0%　前回　3.0%（GDPデフレータ・前年比)

国際収支（7月）08:50
予想　33000.0億円　前回　13482.0億円（経常収支)　
予想　25680.0億円　前回　23979.0億円（経常収支・季調済)
予想　746.0億円　前回　4696.0億円（貿易収支)

【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（7月）15:00
予想　N/A　前回　-1.9%（前月比)　
予想　N/A　前回　-3.6%（前年比)

ドイツ貿易収支（7月）15:00
予想　N/A　前回　149.0億ユーロ（貿易収支)

※予定は変更することがあります