辛口婚活アドバイザーが婚活中45歳女性芸能人のメイクを痛烈ダメ出し。薄いメイクを「絶対ダメ」「ナチュラルでは勝てません」と痛烈ダメ出しした。

【映像】婚活メイクで大変身した川村のビフォーアフター

結婚願望を持つたんぽぽ・川村エミコ（45）が婚活に挑戦。辛口アドバイザーの元でファッション、メイク、ヘアスタイルすべてを婚活モードに変える大変身を果たし、みちょぱが「これはすごい」と驚愕した。

9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはみちょぱこと池田美優。

今回はたんぽぽ・川村エミコ（45）の婚活に密着。川村はこの日、辛口指導が話題の婚活アドバイザー・植草美幸さんのカウンセリングを受けた。

植草さんは「メイクしてるんですか？」と川村に質問。川村が「はい、薄く…」と答えると、「ほぼノーメイク。絶対ダメ。婚活メイクにしないと」とバッサリ。ヒコロヒーは「そんなんも言われんねや（笑）」と苦笑した。

川村はプロのヘアメイクに“愛されメイク”をしてもらうことに。川村が「普段、目元は何もやらないので」と明かすと、植草さんは「アイメイクが勝負。目がパッチリすると３〜４歳若く見える」とテクを伝授した。

40年間おかっぱヘアーを貫いてきた川村のヘアスタイルも大きくチェンジ。波打つようなウェーブヘアになった川村は、自分の激変っぷりに目を丸くした。

しかし植草さんは「手ぬるいくらいです。ナチュラルでは勝てません」「ナチュラルでこれまで来て結婚できてないのに、今と同じことをやってもなんの進歩もない」と断言。川村は圧倒されっぱなしだった。