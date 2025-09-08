◇インターリーグ ボルティモア（2025年9月7日 ドジャース5−2オリオールズ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が、7日（日本時間8日）のオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場し、1試合2本塁打を放つなど勝利に貢献。チームの連敗を「5」で止めた。また、ナ・リーグの本塁打王争いを演じるフィリーズ・シュワバーには、ついに1本差まで迫った。投げては先発のカーショーが、6回途中まで4安打2失点と好投した。先発として試合をつくり、救援陣がリードを守り切って、悪夢を払しょくした。

今季10勝目を挙げたカーショーは連敗をとめたことに「負けが続くのはやっぱり楽しくない。何をやっても悪い方に転ぶように感じる。でも逆に勝ってる時は、何をやっても上手くいって、どんな試合も勝てる気がするんだ。そういう流れってなかなか断ち切れない。昨日のヤマ（山本）のピッチングは本当に凄かったし、あの負けはタフだった。でもみんな今日はいいマインドでここに来てたし、勝つ準備ができてた。結局できることはそれだけなんだ。グラウンドに出て、プレーして、続けていく。私たちは強いチームだから、いずれ状況は好転する。今日はチーム全体でいい試合ができて、その結果勝てた」とコメントした。

自身の投球について「6回まで投げ切りたかったんだけど、最後の2球、スライダーが悪かった。あれは悔しい。ただ全体的には悪くなかったと思う」と振り返ってから「ブルペンのみんなに助けられたよ。エンリケスがあの回の最後をしっかり締めてくれたし、ロボ（ロブレスキー）は素晴らしい投球を見せてくれた。あの2イニングは大きかった。そして最後はジャック（ドレイヤー）がしっかり抑えてくれた。いい形でホームに戻れるね」と救援陣を称えた。

先頭打者本塁打などで援護した大谷には「序盤に点を取れるのはいつだって大きい。昨日からの切り替えにもなったし、早い回に1点リードできたのは良かった。しかもトップに翔平がいるわけだから、どんな日だって心強いよ」と喜んだ。