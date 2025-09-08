バッグに付けたい「激かわキーホルダー」→【3COINS】に売ってた、、！

バッグにキーホルダーをジャラ付けするのがトレンドの昨今、好みのデザインを探している人も多いのでは？ 今回はそんな大人世代に向けて、お手頃価格で大人可愛いアイテムがそろう【3COINS（スリーコインズ）】のキーホルダーをご紹介します。プチプラとは思えない高見えデザインから、思わず笑顔になる可愛らしいデザインまで幅広く集めました。ぜひチェックしてみてください。

ぷっくりとした形がキュートなハートモチーフ

【3COINS】「プックリハートキーホルダー」\550（税込）

小さな丸ビーズを連ねてできた、立体的なハートモチーフが大人可愛いキーホルダー。ぷっくりとしたフォルムが存在感抜群です。アクセサリーのような高見えするデザインなので、1つつけるだけでバッグを華やかに演出してくれそう。上品でパールのような見た目のアイボリーと、甘すぎずスタイリッシュな雰囲気も兼ね備えたシルバーの2色展開。

夜空を思わせるロマンチックなキーホルダー

【3COINS】「スカイキーホルダー」\330（税込）

星、月、雲など、夜の空をイメージさせるキーホルダー。歩くたびに長さが異なるチャームが揺れて、さり気なく目を惹くアクセントに。透け感のあるパーツを使った涼やかなデザインが上品な印象です。主張しすぎないキーホルダーなので、つけるバッグのデザインやサイズを選ばないはず。淡い水色を基調としたブルー系と、控えめな色合いのホワイト系の2色展開。

見るだけで癒やされそうなぬいぐるみキーホルダー

【3COINS】「エンジェルラビットキーホルダー」\550（税込）

ふわふわした見た目に思わず笑顔になりそうな、ぬいぐるみモチーフのキーホルダー。大きな耳とにっこりした口元が可愛らしいエンジェルラビットに癒やされそう。ハートや星形のチャームのほか、淡いピンクやパール調のビーズもついており、プチプラとは思えない盛りだくさんなキーホルダーです。バッグデコはもちろん、シンプルなバッグの目印としても重宝しそう。

遊び心たっぷりなラケット & ボールモチーフ

【3COINS】「テニスキーホルダー」\550（税込）

ラケットとボールがセットになった、テニスがモチーフのキーホルダーです。ボールは本物のような起毛素材で覆われており、思わず触れたくなりそう。ラケットはラメ入りのクリアな素材でデザイン性を高めています。テニス好きにはもちろん、人と被らないちょっと変わったデザインを探している人にもおすすめ。ボールは色違いでイエローもラインナップ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S