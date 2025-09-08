行列に飽きて『小石を投げ始めた男の子』周りが注意しても効果なし。たまりかねた、よそのお父さんが？

子供と一緒のお出かけは楽しくもありますが、親の立場では大変なことが多いですよね。

突然走り出したり、ぐずり出したり、先が読めないことが多くて気を抜く暇もありません。

そんなふうに大変なのは理解しているのですが……筆者の体験談を紹介します。

子供とプール

長い時間行列に並びながら、子供のお世話をするのが大変なのはみんな承知です。

ですが本人がケガをしたり、他人に迷惑をかけてしまうことも考えて、我が子からは目を離さないようにしてほしい、と強く願った出来事でした。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。