　普段はプロのヘアスタイリストによってセットアップされ、髪型を決めた人気芸能人も、ひとたび眠りにつけば、おもしろい寝ぐせがついてしまうもの。彼らがSNSなどにときおりアップする寝ぐせショットは一般人からしたら親近感がわく。今回は芸能人のインスタグラムから、“芸術的”に仕上がった「寝ぐせ」の数々を紹介したい。

■ 山内健司

　お笑いコンビ・かまいたちの山内健司は、「朝起きたらガイルになってました」と、ゲーム「ストリートファイター」シリーズのガイルのようになってしまった寝ぐせショットを披露した。

　上半身裸でファイティングポーズを決めるショットには手書きで「ガイル」の文字が添えられており、コメントでは「必殺技はソニックブーム、サマーソルトキック　すきなものはアメリカンコーヒー　きらいなものは日本でリュウに食わされた納豆　戦友、ナッシュの仇を討つべく妻子をおいて旅に出た　でおなじみのガイルです」とガイルのプロフィールも紹介していた。

　山内の変身ショットにファンからは「ガイル最高です」「ガイルにそんな過去があったとは…！」「山内さんをみて頑張れそうです」などの声が上がり、中には「44歳になったスネ夫みたいでいいです！笑」といったコメントが寄せられた。

■ 南沙良

　大河ドラマ『鎌倉殿の13人』や『光る君へ』（NHK総合ほか）への出演歴がある南沙良は、「玉手箱と私の渾身の寝癖ですお納め〜〜」と、衣装姿とともに寝癖ショットを公開。スタイリッシュなジャケットやワンピースドレス、カジュアルな装いのソロショットに加えて、寝ぐせのついた髪でほほ笑む姿も収められている。

　しっかりヘアスタイリングが決まった写真が続く中、最後にお目見えする南のかわいらしい寝ぐせ姿のギャップは、ファンを魅了。コメント欄には「かっこいいしかわいいし…」「可愛いと美しいが渋滞してて幸」「綺麗な沙良さん、可愛い沙良さんどちらも素敵です」「寝癖すら愛おしい」「顔立ち整いすぎてる！」といったコメントが集まっている。

■ 平原綾香

　ホルストの管弦楽組曲に歌詞をつけた「Jupiter」などのヒット曲で知られるシンガー・ソングライターの平原綾香は、「『ウソみたいだろ、寝癖なんだぜ。これで…』」と爆発した寝ぐせヘアを公開。「前髪の立ち上がり！　あざとめな流し！　ふんわりウェーブ！　朝、鏡を見たら、あまりにも様子がおかしくて爆笑してしまいました。おはようございます。寝癖のプロ、平原です。みなさんの今日の寝癖はいかがですか」と、前髪が自然に立ち上がった、ウェーブヘアがかった自撮りショットを公開した。

　まるでヘアメイクをほどこされたかのような平原の寝ぐせに、ファンからは「寝癖も可愛いです」「きっとイイ夢、見たんだね」「ビジュイイじゃん」「ヘアサロンのモデルにいそう」「かわいらしいにもほどがある！」などのコメントが寄せられている。

人気お笑いタレントの「生け花」みたいな寝ぐせに「芸術」の声

■ 大沢たかお

　昨年9月にインスタグラムを開設して以降、さまざまなオフの顔を披露し、ファンを楽しませている俳優の大沢たかお。この日は、太陽の絵文字一つとともに、3枚の写真をアップした。

　鏡の前に立つ大沢が首をかしげながら、ぴょんとはねた髪を触るかわいらしいショットだ。ファンからは「寝癖気にしてるのめっちゃ可愛い」「朝から眼福です、ありがとうございます」「寝癖すらかっこいい」「朝からセクシー」といった声が寄せられている。

■ 内田理央

　今年1月期のドラマ『問題物件』（フジテレビ系）で上川隆也演じる主人公の相棒役・若宮恵美子を演じた女優の内田理央。放送中の3月には「寝癖がなんかすごい恵美子　前髪両サイドとんがってます。」とつづり、大きく外にはねた寝ぐせ状態でのオフショットをアップ。続けてハッシュタグで「＃寝癖」「＃やらかした」「＃二日酔いスタイル」とつけ、投稿を締めた。

　この投稿には「寝癖すらもおしゃれに見えてしまう」「癒された」「愛おしいです」「最高最強に可愛い」などの声が寄せられた。

■ 丸山礼

　お笑いタレントの丸山礼は「髪短くしたら寝癖が生け花みたい！」とつづり、自身が写った写真など数枚の写真をアップした。

　最後の写真には、さまざまな方向にはねまくった髪の毛がお目見え。まさに「生け花」のような寝ぐせの丸山が写っている。この投稿には「生け花ww まじでかわいいです」「生け花というより芸術だよ！その寝癖買いたい」といったコメントが寄せられている。

