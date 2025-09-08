桜井日奈子「あんなにガハガハ笑っていたのに…」カメラマンの腕でさわやかな笑顔に
女優の桜井日奈子（28歳）が9月6日、都内で「桜井日奈子2026カレンダーブック」（東京ニュース通信社）発売記念イベントを開催。「私はあんなにガハガハ笑っていたのに、こんなにさわやかな瞬間を切り取っていただけて」と、カメラマンを賞賛した。
昨年芸能活動10周年を迎えた桜井が、2026年1月始まりのカレンダーブックを発売。ノスタルジックな雰囲気が漂う海沿いのホテルで撮影した本作は、透明感溢れる桜井の等身大の姿を写し出し、懐かしさと愛おしさを感じられる1冊となっている。
お気に入りカットには11月のページを選んだ桜井。日差しを浴びながら、さわやかな笑顔や凛とした表情を見せる姿が印象的だ。
「カメラマンの東京祐さんが、シャッターを切るのがとても速い方で、カメラを4〜5台使い分けて撮ってくださっていて。シャッターを切るのが速いから、本当に素早く動いていたんです」と撮影を振り返り、「海に入った時に水にテンションが上がってしまって、本来足元が濡れる程度の撮影のはずだったのですが、ずんずん奥まで進んでいってしまって、ビショビショになってしまって（笑）。海なので風もすごく強かったのですが、スタイリストさんやヘアメイクさんが入れない域まで行ってしまったのですごく心配されました」とチャーミングなエピソードを披露。
「上がってきた写真を見てみたら、すごくはつらつとした笑顔の中、その時の風や光がそのまま写真に閉じ込められていて、東さんの腕が光るカットになりました」と明かし、「私はあんなにガハガハ笑っていたのに、こんなにさわやかな瞬間を切り取っていただけて安心しましたし、東さんにお願いしてよかったなと思えた撮影でした」と笑顔を見せた。
